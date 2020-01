Noch in der Plaungsphase : Zusätzliche Windkraftanlagen für Karlum

Ein Areal, das bisher lediglich für Repowering vorgesehen war, wurde jetzt als Eignungsfläche ausgewiesen.

Dorthe Arendt

22. Januar 2020, 18:43 Uhr

Karlum | Bis zu vier neue Windkraftanlagen können in der Gemeinde Karlum entstehen. Das war in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung zu erfahren. „Wahrscheinlich als Teil eines Bürgerwindparks“, sagt Karlums Bürgermeister Werner Richardsen. „Aber noch befinden wir uns in der Planungsphase.“

Zum Hintergrund: In den von der Landesplanung vorgelegten neuen Karten bezüglich der Ausweisung von Windeignungsflächen ist eine Fläche, die bisher lediglich als Repowerfläche vorgesehen war, jetzt als Eignungsfläche ausgewiesen.