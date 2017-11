Kinder- und Jugendbuchwochen : Zurücklehnen und zuhören

vergrößern 1 von 2 Foto: Lausen (2) 1 von 2

von Jonna Lausen

erstellt am 14.Nov.2017 | 06:30 Uhr

Leck | „Wie kriegen sie die ganzen Stimmen hin“, fragt ein Schüler der Grundschule an der Linde den Vorleser Wolfgang Welter, der soeben die Geschichte des Joschua mit der Zauberfiedel von dem berühmten Kinderbuchautoren Janosch vorgelesen hat. „Das kann man lernen – im Leben aber vor allem in der Schauspielschule“, erklärt Welter dem aufmerksamen Zuhörer. Im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen hat die Bücherei Leck gestern wieder die dritten Klassen der Grundschule an der Linde zu einer Vorleseaktion in das Rathaus eingeladen. „Man merkt schon, dass es den Kindern teilweise schwer fällt, einfach nur zuzuhören“, sagt der Schauspieler und Rezitator Welter. Erstaunlich sei es auch, dass keines der Kinder etwas mit dem Namen Janosch mehr anfangen konnte. Die Geschichte hat den Kinder dennoch gut gefallen. Ebenso die Erzählung „Ein Mond für Leonore“ von James Thurber. Ursprünglich hatte die Kinderbuchautorin Bettina Göschl bereits zugesagt, konnte dann aus Krankheitsgründen aber nicht kommen.

Die jährlich im November in rund 80 Büchereien stattfindenden Kinder- und Jugendbuchwochen gehören seit mehr als 30 Jahren mit landesweit rund 300 Veranstaltungen – von Lesungen und Autorenbegegnungen bis hin zu Schreibwerkstätten und Theatervorstellungen – zum Serviceangebot einer Vielzahl von Büchereien in Schleswig-Holstein. Koordiniert wird die Veranstaltung vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes. In Leck nehmen in diesem Jahr insgesamt 57 Mädchen und Jungen aus der Grunschule an der Linde teil.

„Wir freuen uns, dass die Nospa uns immer wieder unterstützt“, sagt Berit Laufer von der Bücherei Leck, die die Lesung organisiert hat und am Ende Büchereigutscheine und Äpfel an die Schüler verteilt. Die Veranstaltung laufe schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich, erklärt Laufer. „Wir bekommen das Programm immer im Mai und fangen dann an zu koordinieren.“ Die Kinder- und Jugendbuchwochen laufen noch bis zum 26. November.

Infos: www.bz-sh.de/index.php/kinder-und-jugendbuchwochen