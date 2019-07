Zum Schutz der Marsch

Zahlreiche Schöpfwerke im Amtsgebiet sorgen dafür, dass die Region entwässert wird und als Lebensraum dienen kann

von Redaktion Nordfriesland

07. Juli 2019, 11:10 Uhr

Südtondern | Vanessa Tabel

Früher konnte man im Winter von Aventoft mit Schlittschuhen bis nach Niebüll laufen – so wird es Thies Horn oft berichtet, wenn er ab und zu interessierte Gruppen durch die Region führt. Der Geschäftsführer vom Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel erläutert dabei die Arbeit des Verbandes und dessen Bedeutung. Denn wenn die 32 Schöpfwerke in der Region nicht regelmäßig pumpen würden, sähe die Region im Amt Südtondern ganz anders aus.

„Die Schöpfwerke schaffen hier den Lebensraum für Mensch und Tier“, sagt Thies Horn. Deswegen hat jeder Grundstückseigner im Amtsgebiet einen Beitrag zur Entwässerung zu zahlen, dessen Höhe sich nach dem Vorteil des Grundeigners richtet.

Während damals ein Schöpfwerkswärter noch Tag und Nacht im Einsatz sein musste, läuft heute vieles automatisiert ab. Viele Schöpfwerke haben beispielsweise eine automatische Rechenreinigung, die dafür sorgt, dass alles, was sich vor dem Schöpfwerk ansammelt, aus dem Wasser gefischt wird: Äste, Plastik, oder auch mal ein totes Schaf.

Die Aufzeichnung der Pegelstände findet nicht mehr analog auf großen Papierrollen statt, die mit der Hand gewechselt werden mussten, sondern wird digital aufgezeichnet und direkt an den Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel in Risum-Lindholm übermittelt. Der Schöpfwerkwärter prüft weiterhin den Betriebsstand der Gebäude und behebt gegebenenfalls Störungen.

Obwohl alle Pumpen die die gleiche Aufgabe – die Entwässerung der Marsch – übernehmen, sind die Schöpfwerke alle unterschiedlich in Bauweise und zum Teil auch in der Funktion.

Das Schöpfwerk Südwesthörn ist ein für die Landschaft eher untypischer, quadratischer Bau: „Quadratisch, praktisch, gut, mit vielen Fenstern, ein sehr lichtdurchflutetes Gebäude“, sagt Diplom-Ingenieur Thies Horn. Eine Besonderheit dieses Schöpfwerkes ist, neben einer automatischen Rechenreinigung, ein begehbarer Pumpenkeller, der die Pumpen sichtbar macht – dies sei einzigartig, sagt Thies Horn. Das Wasser wird durch Druckrohre von hier aus direkt in die Nordsee gedrückt. Vollautomatisch schalten sich die vier Pumpen, die hier eingebaut sind, ein und arbeiten je nach Stärke des Zuflusses aus dem 6000 Hektar großen Einzugsgebiet des Schöpfwerkes – das kann eine Pumpe sein oder auch alle vier Pumpen zur selben Zeit. Das Schaltpult ist noch vollumfänglich in Form und Funktion erhalten, so dass das Schöpfwerk rein theoretisch noch per Hand geschaltet werden könnte.

Ebenfalls sehenswert ist das älteste und größte Schöpfwerk „Verlath“, das am Rütebüller See liegt. Dieses Backsteinbauwerk aus den Jahren 1933 und 1951 (Anbau) ist denkmalgeschützt. „Das macht uns die Unterhaltung nicht gerade einfach“, verrät der Verbandsgeschäftsführer. „Alleine die Erneuerung von sieben Fenstern entsprechend der Denkmalschutzverordnung hat 21.000 Euro gekostet.“ Vor kurzem wurden zudem alle elektrischen Leitungen samt Trafo erneuert, ebenfalls eine kostspielige Angelegenheit.

Das Schöpfwerk hat ein Einzugsgebiet von 12.000 Hektar und damit doppelt so viel wie Südwesthörn. In dem Gebäudeteil von 1933 befinden sich noch zwei Dieselmotoren, die bei großen Wasserständen die drei Elektropumpen unterstützen. „Da muss dann allerdings rund um die Uhr jemand dabei sein, da der eine Motor per Kompressor gestartet wird und weder zu heiß werden, noch zu stark auskühlen darf“, sagt Horn. So ein Motor wurde früher in Rangierlocks verbaut, hat der Diplom-Ingenieur recherchiert. Die beiden Dieselpumpen trennt eine Zeitspanne von 60 Jahren Bauzeit und doch brauchen beide 35 Liter Sprit in der Stunde. „Das ist nicht gerade eine Weiterentwicklung“, scherzt der Geschäftsführer.

Das Gebiet um den Gotteskoogsee liegt 1.50 Meter unter Normalnull. Die Pumpen legen das Gebiet auf 2.60 unter Normalnull trocken. „Wir haben 1.30 Meter im See und damit eine Differenz von fast vier Metern, das ist schon enorm, was die Pumpen leisten müssen“, erläutert Thies Horn. 21 Kubikmeter die Sekunde würden alle Pumpen gemeinsam bewältigen können.

Auch wenn es vereinfacht ausgedrückt „nur“ ein Pumpenhäuschen ist, macht das Gebäude optisch viel her: die Pumpen und die mechanische Kranbahn von 1950 sind alle im gleichen Cyanblau gestrichen, an den weißen Wände finden sich gemauerte Zierelemente.

Auch auf der Außenseite, die zur Straße hin zeigt, finden sich Zierelemente am Gebäuden: ein Stern mit verschlungenen Bahnen ziert die beiden Giebel und vier weitere Abbildungen, die an stilisierte Windmühlen erinnern. „Ich habe schon versucht, herauszufinden, was die Symbole bedeuten, aber nichts finden können. Auch bei jeder Führung frage ich nach, aber bisher hat es niemand gewusst. Ich könnte mir vorstellen, dass es Runen sind, die Schutz bedeuten sollen oder ähnliches“, grübelt Thies Horn.

Optisch ist das denkmalgeschützte Bauwerk kein Vergleich zu den Schöpfwerken aus jüngster Generation, die nach kostengünstigen Gesichtspunkten errichtet wurden. Die Unterhaltung der Bauwerke ist bereits kostspielig genug: beispielsweise im regenreichen Jahr 2017 lagen die Stromkosten für die Schöpfwerke des Verband es bei gut einer Millionen Euro.

Jetzt im Sommer ist die Hauptarbeitszeit für die zehn Werkstattmitarbeiter des Verbandes, der weitere acht Angestellte in der Verwaltung hat. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten werden derzeit vorgenommen, wie beispielsweise am Planflachschieber im Schöpfwerk Südwesthörn. „Jetzt im Sommer schaffen wir die Voraussetzungen für die anstehenden Niederschläge im nächsten Winter“, so der Geschäftsführer. Damit das Gebiet trocken bleibt und man nicht irgendwann wieder von Aventoft nach Niebüll auf Schlittschuhen laufen kann.