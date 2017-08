Zum Reetdachdecken in den Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: van 1 von 1

Etwas von der Welt sehen und dort arbeiten, wo es ihm Spaß macht und er viel lernen kann – das sind die Hauptgründe, warum sich der 23-jährige Matthias Müller im November vergangenen Jahres auf die Walz machte. Unter der Gesellenvereinigung der Rolandsbrüder führte ihn sein Weg bisher aus der Schweizer Heimat Stein am Rhein unter anderem nach Südtirol und Ulm bis in den hohen Norden Deutschlands nach Südtondern. Eine Kluft zum Wandern, die andere zum Arbeiten in seinem Beutel, wo auch Hängematte und Schlafsack Platz finden müssen, hat er stets dabei. „Die Landschaft hier gefällt mir sehr gut und auch die Menschen sind wirklich toll“, berichtet Matthias Müller. Zwar seien die Einheimischen hier im ersten Moment zurückhaltender, aber wenn man erst einmal ins Gespräch gekommen sei, würden sich schnell echte Freundschaften entwickeln. „In Düsseldorf beispielsweise kommst du mit den Leuten sofort ins Gespräch, aber am nächsten Tag können sie sich oft noch nicht einmal mehr an deinen Namen erinnern. Hier oben findet man Freunde für´s Leben.“ Zwei Tage war er gerade in Niebüll, fuhr mit einem Fahrrad, das ihm ein Geschäft netterweise geliehen hatte, bis Dagebüll und sucht in der kommenden Woche Arbeit bei einem Reetdachdecker. „Ich bin gelernter Zimmermann und habe durch die Walz die Möglichkeit, viele verschiedene Bereiche kennen zu lernen und das zu machen, was mir wirklich Spaß macht“, berichtet er. So habe er beispielsweise am Anfang seiner beruflichen Laufbahn sehr auf das Geld geschaut und auch Fließbandarbeit angenommen, weil die Bezahlung sehr gut war. „Aber da wirst du auf die Dauer blöd“, lautet sein Fazit. Deswegen arbeite er nun lieber auch in kleinen Betrieben, die vielleicht nicht so viel zahlen, wo er aber dafür um so mehr lernen kann. Neben der Technik des Reetdachdeckens interessiert ihn auch die Holzbildhauerei. „Die Walz ist eine Lebensschule, man lernt Dinge und Orte kennen, die ich sonst nie kennen gelernt hätte. Außerdem wird es mir später im Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen und schwierigen Situationen helfen.“

Da die Gesellen auf der Walz kein Geld für die Fortbewegung ausgeben dürfen, trampt er überwiegend. Das ist nicht immer angenehm: Einmal sei in er in ein Auto gestiegen, wo der Mann am Steuer ganz ruhig war, Jonny Cash Musik im CD-Player lief und alles ein wenig depressiv wirkte, berichtet Matthias Müller. Als er dann mit dem Fahrer ins Gespräch kam, erzählte ihm dieser, er käme gerade von einem Termin bei Gericht, seine Ehe sei geschieden worden und die Ehefrau habe das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder bekommen. Er wolle nun den Abend mit Alkohol und Drogen beschließen. „Die ersten Minuten habe ich dauernd gedacht ´hoffentlich setzt er das Auto jetzt nicht gegen einen Baum`“, erzählt Matthias Müller offen. Aber am Ende der Fahrt sei der Fahrer in weniger düsterer Stimmung gewesen.

Das Leben auf der Walz ist unbeständig: „An manchen Tagen wirst du behandelt wie ein Star und an anderen stehst du im Regen an der Autobahn und fragst dich, warum du das eigentlich machst. Aber die guten Momente überwiegen eindeutig.“

Mit seinem Export-Gesellen, der ihn in den ersten zwei Monaten auf der Walz begleitet hat, sei er beispielsweise Ski fahren gewesen – das war definitiv einer der bisher schönsten Momente. „Wir haben ja nur unsere Zunftkleidung, aber da er aus Rendsburg kam, wollte er unbedingt zusammen mit mir zum Skilaufen. Das haben wir dann auch gemacht, in Zunftkluft auf die Skier und ein Tuch um den Kopf gebunden“, erinnert sich der 23-Jährige lächelnd. Ein paar Stürze gab es dabei natürlich „aber wir sind Zimmerleute, wir können schon was einstecken.“

Über die Vereinigung der Rolandsbrüder ist er immer im Kontakt zu anderen und auch, wenn man auf der Walz kein Handy mitnehmen darf, würden Terminabsprachen klappen. „Man vereinbart Ort und Zeit und das ist dann noch bindend, so wie früher“, sagt der Geselle.

Geld zum Leben brauche er kaum: „Ich lebe eigentlich bescheiden und schlafe gerne draußen, aber für richtig gutes Essen gebe ich gerne auch mehr Geld aus“, gesteht der 23-Jährige. Auch während der Walz darf der kulinarische Genuss für ihn nicht zu kurz kommen.

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 02.Aug.2017 | 12:11 Uhr