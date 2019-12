Weihnachten im Hospiz in Niebüll : Zum letzen Mal Heiligabend erleben

Tiefe Gefühle prägen das Weihnachtsfest im Wilhelminen-Hospiz – Lachen und Weinen liegen ganz dicht beieinander.

Avatar_shz von Anja Werner

23. Dezember 2019, 15:20 Uhr

niebüll | Weihnachten – in den meisten Familien noch immer das Fest der Emotionen und Nähe. Der Ort in Südtondern, an dem an Heiligabend besonders intensive Gefühle gelebt werden, ist das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll.

Wohl nirgendwo werden Glück und Tränen an diesem Tag so nah beieinander liegen. Denn sowohl den unheilbar kranken Gästen, ihren Familien und Freunden, die ins Hospiz kommen werden, wie auch dem Personal ist klar: Dies wird für die Gäste das letzte Weihnachtsfest auf dieser Welt sein.

Begleitet werden sie dabei auch von Maya Frauke-Peters, der Hospiz- und Pflegedienstleitung, sowie erstmals von dem neuen Geschäftsführer Bernhard Vogel.

So geborgen wie möglich

„Der Heiligabend ist in mehrerer Hinsicht in unserem Haus ein ganz besonderer Tag“, sagt Maya Frauke-Peters. Um es den sieben Gästen und ihren Familien so schön und geborgen wie möglich zu machen, ist nicht nur jede Ecke des Wilhelminen-Hospizes mit Kugeln, Zweigen, Kerzen, Knusperhäuschen und Tannenbäumen liebevoll geschmückt.

Anders als in Krankenhäusern sind auch alle Schichten voll besetzt. Dazu kommen noch ehrenamtliche Mitarbeiter, die kochen, backen, Weihnachtslieder singen, einfach nur zuhören oder eine Hand halten.

„Ganz wichtig sind Weihnachtsmusik und die typischen Gerüche – da leuchten dann auch die Augen unserer Gäste“, sagt die Pflegedienstleitung. Viele fühlen sich dann selbst auf dem letzten Stück Leben nochmal so leicht und fröhlich wie ein Kind, berichten lebhaft von Weihnachtsfesten aus Kindheitstagen oder fangen gar selbst an zu singen.

Tiefgreifend

Gesungen wird bereits am Vormittag – bei der Andacht mit Hospizmitarbeiterin Silke Albrecht. Natürlich gibt es Kuchen und in der Hospizküche werden die Gänse und der Rotkohl für das Weihnachtsessen zubereitet – auch diese Düfte werden durchs Haus ziehen.

Jeder Gast kann sich aussuchen, ob er in großer Gemeinschaft oder in einer ruhigen Nische mit seinen Lieben den Heiligabend verbringen möchte.

„Für mich ist es das erste Weihnachten im Hospiz. Es wird eine tiefgreifende Erfahrung, auf die ich mich freue“, sagt Bernhard Vogel. Freude ist – und das nicht nur zu Weihnachten – ein großes Thema im Hospiz.

Es wird auch viel gelacht

„Viele denken, hier sind immer alle todtraurig – doch das stimmt überhaupt nicht, es wird viel gelacht“, sagt der Geschäftsführer. Maya Frauke-Peters kennt den Grund: „Unsere Gäste zeigen uns jeden Tag, wie wichtig und wertvoll es ist, achtsam zu sein, jeden Augenblick bewusst wahrzunehmen, jeden schönen Moment zu genießen.“ Diese Fähigkeit zu übernehmen, sei ein großer Gewinn, „denn auch unser Leben ist begrenzt.“

Doch so schön, tief und emotional der heutige Tag und seine Begegnungen auch sein werden, auch im Hospiz geht der Heiligabend vorbei, verlassen die meisten Angehörige am Abend das Haus wieder.

„Dann gilt es sich Zeit zu nehmen, um aufzufangen“, sagt Maya Frauke-Peters, die selbst Teil der Nachtschicht sein wird. Denn dann wird allen Erkrankten nochmal besonders schmerzlich bewusst, dass dies der letzte Heiligabend war, den sie mit ihren Familien verbringen konnten.