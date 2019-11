Zu kurze Züge für die Pendler

Zu Beginn der Woche haben die Bauarbeiten an den Gleisen zwischen Sylt und Hamburg begonnen / Pendler entrüstet über zu kurze Züge

Anja Werner

07. November 2019, 17:09 Uhr

Westerland | Verspätungen und Zugausfälle kennen die Pendler seit Jahren. Seit Montag haben die Menschen, die täglich mit der Bahn zwischen Sylt und dem nordfriesischen Festland pendeln, es aber mit ganz neuen Hürden zu tun. Vom 4. November bis zum 8. Dezember fahren nur halb so viele Personenzüge wie sonst auf der Marschbahnstrecke und es gilt ein Sonderfahrplan. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) (wir berichteten).

Nachdem das erwartete Chaos am ersten Bahn-Sperrungstag ausgeblieben war (wir berichteten), sah das am Mittwoch anders aus. „Auf der Marschbahn ist der Pendelverkehr fast zum Erliegen gekommen, zwei Züge sind ausgefallen, zudem fahren wir nur noch mit sechs Waggons“, sagte Achim Bonnichsen, ehrenamtlicher Administrator und Sprecher der Facebook-Gruppe NOB Pendler Husum-Westerland. Pendler seien teilweise am Bahnhof zurückgelassen worden, weil die Züge zu voll waren. „Es ist ein absolutes Chaos hier“. Noch am Dienstag hatte er zwar den nichz ganz so reibungslos laufenden Bus-Ersatzverkehr kritisiert, sich aber darüber gefreut, dass „zwölf Waggons für den Regionalexpress um 6.37 Uhr ab Klanxbüll“ eingesetzt worden waren.

Dass im Moment weniger Waggons über den Hindenburgdamm rollen als zunächst geplant, bestätigt auch die DB. „Derzeit sind zwei Wagenparks auf der Strecke defekt“, sagte ein DB-Sprecher am Donnerstag. Erschwerend käme hinzu, dass die zwölf Wagen wegen der Bauarbeiten an den Gleisen nicht nach Husum gebracht werden können, um dort repariert zu werden. Stattdessen müssten „mobile Mitarbeiter“ diese demnach vor Ort wieder flott machen, sagt der Sprecher. Vermutlich schon am Donnerstagabend könnten die ersten sechs der reparierten Wagen wieder auf der Strecke rollen.

In der Facebook-Gruppe der Syltpendler wird seit Montag noch mehr gepostet als an anderen Tagen. Viele beschweren sich über die kurzen Züge. „Nur sechs Waggons, das fängt ja gut an tv nicht da und schon geht wider nicht's“, schreibt Volker Malassa. Auch Jens Köster macht seinem Unmut gestern online Luft: „6.37 ab Klanxbüll brechend voll einige sind stehen geblieben.“

Auch Zugausfälle sind Thema im Forum: Frank Schmidt schreibt am Mittwoch: „00:01 Niebüll - Husum fällt aus! Mitarbeiterausfall“ sowie „19.30 Uhr Husum - Niebüll Ausfall“.

Einige Dinge funktionieren trotz der Hindernisse aber gut: „Es ist toll, dass wir 150 kostenlose Parkplätze in Klanxbüll haben,“ sagt Bonnichsen. Viele Pendler hätten sich zu Fahrgemeinschaften zusammengefunden, um von ihren Wohnorten in Autos und Kleinbussen zum Bahnhof nach Klanxbüll zu fahren.

Die Bauarbeiten wirken sich massiv auf ungezählte Bereiche des Lebens auf der Insel aus: Handwerker haben Probleme auf die Insel zu kommen, das ist gerade im November, der vielerorts für Ausbesserungsarbeiten genutzt wird ein Problem. Auch die Baumaterialien können nur umständlich nach Sylt gebracht werden. Vielerorts müssen die Dienstpläne auf die Bahn-Fahrpläne abgestimmt werden. Einige Mitarbeiter der Gemeinde Sylt arbeiten während der Bauphase von zu Hause. Zudem haben Gäste ihren Urlaub auf der Insel wegen der beschwerlichen Anreise storniert.

Grund für die Sperrungen im November sind Erneuerung der Gleisanlagen zwischen Hamburg-Altona und Westerland. Darüber hinaus werden Bahnübergänge und die Signaltechnik sowie Brücken modernisiert. Ziel ist es, die Grundsanierung bis 2022 abzuschließen, und damit den Investitionsstau zu reduzieren.Rund 160 Millionen Euro will die Bahn investieren.

Neben den Personenzügen sind auch die Autozüge betroffen. Vom 4. November bis 8. Dezember fahren diese dienstags, mittwochs und donnerstags nicht.

Informationen und Fahrpläne online