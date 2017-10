Einbruch in Stedesand : Zigaretten im Wert von 20.000 Euro gestohlen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von lsa

erstellt am 19.Okt.2017 | 11:00 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle in Stedesand eingebrochen und haben Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Tür sei gewaltsam aufgebrochen worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg mit. Zuvor hatten sie demnach die Scheibe eines Edeka-Marktes in Schafflund eingeschlagen und auch dort Glimmstängel mitgehen lassen. Insgesamt wurden an beiden Orten Waren im Wert von über 20 000 Euro gestohlen. Die Tatorte liegen direkt an Bundesstraßen (B199 und B5). Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem oder mehreren Fahrzeugen unterwegs waren, heißt es von den Beamten.

Die Kriminalpolizei bittet darum, dass auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0461 4840 mitgeteilt werden.