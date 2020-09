Polizeimeldung : Zeugen gesucht: Unfallverursacher entfernt sich

Autoteile und Nummernschild liefern Hinweise für die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Avatar_shz von shz.de

30. September 2020, 16:13 Uhr

Am Dienstag, 29. September, entdeckte die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei eine Unfallstelle in der Gotteskoogstraße (K106) zwischen Aventoft und Niebüll. Dem Anschein nach ist ein PKW von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Dabei ist an der Bankette sowie an mehreren Leitpfosten ein Sachschaden von 500 Euro entstanden. Darüber hinaus wurden diverse Fahrzeugteile und ein verlorenes Kennzeichen hinterlassen.

Da sich der Unfallverursacher bisher nicht bei der Polizei gemeldet hat, wurde ein Ermittlungsverfahren, wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen werden durch das Polizeirevier Niebüll, Tel. 04661/ 4011-0 entgegengenommen.

Unser Blaulichtmonitor