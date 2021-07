Risum-Lindholm : Zeugen für Unfallflucht gesucht

An der Dorfstraße wurde am Montag ein parkendes Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Am Montag kam es gegen 15.15 Uhr in der Dorfstraße Risum-Lindholm auf Höhe der Bäckerpost zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Kastenwagen (vermutlich Mercedes-Benz Sprinter) soll die Dorfstraße in Richtung B5 entlang gefahren sein. Dabei wurde ein Pkw beschädigt, der auf dem Parkstreifen rechtsseitig der Dorfstraße stand. Es wurde ein Ermittlung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.