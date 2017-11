Ohnsorg in Niebüll : Zeitlos grandios: Tratsch im Treppenhaus

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos: Kurtz 1 von 2

von Silke Kurtz

erstellt am 02.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Es liegt in der Natur scheinbar jedes Menschen, sich gerne mit dem Leben der anderen zu befassen und seine eigenen Wahrheit in die des Betroffenen einfließen zu lassen. Letztlich gibt es eine Vielzahl an Filmen oder Unterhaltungsliteratur, die sich mit diesem Thema befassen. In einer realitätsnahen und sehr authentischen Inszenierung brachte das Hamburger Ohnsorg-Theater seinen Zuschauern das reale Leben in einem Mietshaus nahe, zeigte Spannungsfelder auf und appellierte subtil an den friedlichen Menschenverstand.

Am Dienstagabend war die Niebüller Stadthalle bis auf vier Plätze ausverkauft. Dementsprechend frenetisch fiel der Schlussapplaus aus. Aufgrund der absoluten Alltagsnähe konnte sich das aktiv lauschende Publikum stellenweise in Textergänzungen oder zustimmenden Kommentaren verlieren. Schallendes Gelächter und zustimmende Bemerkungen blieben nicht aus und trugen die grandiosen Darsteller durch die gesamte Aufführung.

Heidi Mahler spielte die dynamische Rolle der intriganten Meta Boldt trotz einer Knieverletzung lebendig und professionell. Die große Spielfreude der weiteren Schauspieler Manfred Bettinger, Fabian Goedecke, Michael Koch, Beate Prahl, Dieter Schmitt und Eileen Weidel spiegelte sich in ihren Gesichtern und Augen-Blicken wieder. Mitreißend, faszinierend und begeisternd lebten alle Beteiligten ihre Rolle bis zum letzten Vorhang.

Es blieb fast kein Thema und ein damit verbundener Charakter unberührt, und so fand sich der Zuschauer in den fünf Akten des hervorragend dargebrachten „Tratsch im Treppenhaus“ in ganz alltäglichen Sorgen wie der wöchentlich wechselnden Kehrwoche, vertragswidriger Untervermietung zu Wucherpreisen, gegenseitiger persönlicher Hetze und Intrigen-Spinnerei wieder. Aber auch Liebe, Lebensfreude und Hilfsbereitschaft nahmen in dem Stück eine bedeutende Position ein und ließ die Zuschauer gerührt aufhorchen. Wer findet sich bei einer derartigen Themenvielfalt nicht selbst wieder? Auch wenn es sich lediglich um ein großartiges Rollenspiel handelte?

So manch einer scheint sich im wirklichen Leben nicht der Konsequenzen seines Tuns im Klaren zu sein. Die Schauspieler des renommierten Hamburger Theaters schafften es mit viel Humor und Ironie eine Kernbotschaft zu vermitteln – Leben und leben lassen.

Es hat bisher noch niemanden im Leben weiter gebracht, wenn er sich zu sehr mit dem Leben seiner Mitmenschen befasste, statt lieber vor seiner eigenen Tür zu kehren. Mitmenschlichkeit, ein liebes Wort, eine freundliche Geste sind der Garant für ein ruhiges Zusammenleben in selbstverständlicher Harmonie. Nicht nur auf der Bühne ist dies wünschenswert, sondern als generelle Stützpfeiler unserer Gesellschaft eine tragende Rolle für gelungenes Zusammenleben.