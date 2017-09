Zeit für den Klimadeich wird knapp

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Jetzt beginnt der Endspurt – und der wird intensiv“, sagt Lutz Pfitzner, Projektleiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) für den Bau des neuen Deiches südlich des Dagebüller Fährhafens. Mit „intensiv“ meint Pfitzner das enge Zeitfenster, das seinem Team noch für die Fertigstellung des erst zweiten Klimadeiches in Schleswig-Holstein bleibt. Deutlich verkürzt wurde es bereits durch den Starkregen und die Sturmtage im Juni. An diesen wurde der provisorische, nur 3,2 Meter hohe Kajedeich, der die Baustelle an sich vor einem Wassereinbruch schützen sollte, mehrfach von der Nordsee überspült. Um das Wasser zurück ins Meer fließen zu lassen, musste der Schutzdeich zweimal geöffnet werden, die Bauarbeiten kamen zum Erliegen. „Diesen Rückstand haben wir noch nicht ganz aufgeholt, er ist aber tolerierbar“, sagt Pfitzner. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr, denn am 1. Oktober, beginnt die Deichschutzzeit. Ab dann müssen mit Blick auf das Sturm reichere Winterhalbjahr alle Arbeiten an den Deichen ruhen.

Was passiert derzeit in Dagebüll? „Der Klimadeich wird weiter aufgebaut, wir stellen das Deckwerk vor dem Strandhotel her und verklammern es“, berichtet der Projektleiter. Verklammern heißt, dass eine Art Mörtel um die Steine herum gegossen wird, um eine mit miteinander verbundene Decke zu schaffen. Die Anlieferung des Baumaterials, für das bis zu 80 Lastwagen-Ladungen täglich auf die Baustelle gebracht wurden, ist weitgehend abgeschlossen. 75 000 Kubikmeter Sand, 45 000 Kubikmeter Klei und 4000 Kubikmeter Schotter werden für Dagebülls Klimadeich verbaut. Die Modellierung des Materials zu dem neuen, zunächst 7,95 Meter hohen Deich, dessen flaches Profil zum Meer zwölf Meter weiter als das des alten, rund 40 Zentimeter niedrigeren Deiches in die Nordsee gebaut wird, hat viele Schaulustuge angelockt. Die Deichkrone bietet eine Ausbaureserve, die ohne großen Aufwand auf ein Niveau erhöht werden kann, das das Hinterland auf lange Sicht auch dann schützen wird, wenn aufgrund des Klimawandels der Meeresspiegel weiter steigt.

Wichtig für die Festigung eines Deiches ist auch die Rasenschicht. „Wir werden versuchen, die Saat im Herbst noch auszubringen. Ob der Rasen noch wächst, hängt davon ab, wie schnell und wie lange es kälter wird“, sagt Pfitzner. Kleinere Arbeiten können noch in der ersten Oktoberwoche verrichtet werden. Doch dann muss der Deich ruhen, an seiner höchsten Stelle für mindestens ein Jahr – also bis Oktober 2018. „Mit Baden wird es definitiv auch im kommenden Sommer nichts“, sagt Lutz Pfitzner. Einige Nordseefans hätten sich trotz der Baustelle und ihrer Absperrungen aber im südlichen Bereich dennoch immer mal wieder in die Nordsee gestürzt.

Bis kommenden Oktober bleibt der Klimadeich, für dessen Bau rund elf Millionen Euro investiert werden, abgesperrt. Erst danach könne laut Pfitzner mit der touristischen Aufwertung begonnen werden, zu der unter anderem eine beleuchtete Deich-Promenade und eine ansprechende, barrierefreie Badestelle gehören. Für die touristische Infrastruktur werden nochmal knapp drei Millionen Euro verbaut. Auch in den Deichtorplatz, dessen Errichtung ebenfalls in Verzug geraten ist. Doch auch dort geht es voran, die Fundamente sind gesetzt, die Treppen wurden in die Deichrückseite eingearbeitet und die Tribünen eingesetzt. Verstärkt im Sommer, aber auch ganzjährig sollen dort ganz unterschiedliche Veranstaltungen angeboten werden – von Konzerten bis hin für die Direktvermarktung von Krabben, Fisch und anderen Produkten aus der Region.

Kann es noch zu Komplikationen auf der Deichbaustelle kommen? „Sturm und Starkregen können wir nicht gut gebrauchen“, sagt Pfitzner. Wie lautet rund vier Wochen vor Fertigstellung sein Fazit für den Bau des Klimadeiches? „Schon ein sehr anspruchsvolles Projekt, gerade deswegen macht es Spaß.“

Das große öffentliche Interesse von Urlaubern, Einheimischen, Studenten, Küstenexperten sowie Forschern am Entstehen des Klimadeiches habe ihn schon erstaunt, sagt der Projektleiter. „Es ist schon eine besondere Baustelle, sie wird mir fehlen.“

von Anja Werner

erstellt am 05.Sep.2017 | 03:38 Uhr