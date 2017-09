Zapfenernte in Nordfriesland : Zapfenernte in 35 Metern Höhe

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos: Johannsen (2) 1 von 2

von Karin Johannsen

erstellt am 21.Sep.2017 | 03:11 Uhr

Leck | Wenn der Bedarf da und die Ernte gut ist, beginnt für Profis eine wahre Kletterpartie im Langenberger Forst: In 35 Meter Höhe ernten Christoph Will und Jens Fischer aus Silberstedt dieser Tage die Zapfen der Weißtanne. Heiß begehrt ist dieser Exportschlager aus dem hohen Norden. Er hilft, Wälder in Schleswig-Holstein und darüber hinaus aufzuforsten.

Nicht jedes Jahr lohnt es, die an den Zweigen stehenden Zapfen zu pflücken. Vier Jahre ist es her, seit im nördlichen Nordfriesland, im Karlumer Forst, die Kletterer für Nachschub gesorgt hatten. „Es geht nach der Anzahl der Zapfen auf den Bäumen und der Nüsse in den Zapfen“, klärt Förster Jörn Frank auf. Nüsse heißen in diesem Fall die Samen, mindestens 14 pro Zapfenschnitt müssen es sein. Das Resultat lässt sich sehen. Voraussetzung für die aufwendige Erntearbeit ist weiterhin die Nachfrage, denn: „Ohne Abnehmer kein Aufstieg in die Bäume.“

Diese beiden Kriterien sind erfüllt, weitere Auflagen sind zu beachten: Laut Saatgutgesetz kann nur in zugelassenen Beständen geerntet werden, und es müssen mindestens 20 Bäume pro Bestand bei einer Ernteaktion abgepflückt werden. „Nur so ist eine Vielfalt der Nachkommen gewährleistet“, weiß der Förster. Wichtig ist auch, dass die Bäume mindestens über 100 Jahre alt sein müssen. Diese Weißtannen im Langenberger Forst haben 118 Sommer und Winter erlebt. Übrigens kann die europäische Nadelbaumart aus der Gattung der Tannen in der Familie der Kieferngewächse 500 bis 600 Jahre alt werden.

Dreifach mit Leinen gesichert erklimmen Christoph Will und Jens Fischer die Giganten. In den Kronen pflücken sie die walzenförmigen Zapfen und füllen sie in Säcke. Fünf Kilo umfasst ein Sack, der schließlich auf den Waldboden plumpst. Was daneben fällt, sammelt Hartmut Hoffmann von der mobilen Forstwirtgruppe als sogenanntes „Bodenpersonal“ auf.

Bis zu 50 Kilo Zapfen holen die Profis von einem Baum, am Tag wiegen sie bis zu 400 Kilo ab. „Ich schätze diese Ernte auf ungefähr eine Tonne Zapfen“, sagt Jörn Frank. Daraus werden maximal zehn Kilo Saat gewonnen. Wenn man bedenkt, dass aus einem Kilogramm Tannensaat rund 4.000 kleine Bäume wachsen, dann kann ein Wald von über 100 Hektar mit dieser Saat begründet werden.

Ein Teil der Saat wird von anderen Förstereien in Schleswig-Holstein angefordert, größtenteils aber nehmen Baumschulen die Ernte ab, um aus ihr junge Bäume zu züchten. „In Schleswig-Holstein haben wir das größte Baumschulgebiet Europas“, rückt Jörn Frank eine andere beeindruckende Tatsache ins Licht. Wohin genau die Weißtannen-Winzlinge aus den Baumschulen umziehen, ist noch nicht auszumachen. „Die Bäumchen gehen überall hin“, meint der Förster, doch vornehmlich würden sie in der Klima-Region angepflanzt, aus der die Saat stammt.