von Redaktion Nordfriesland

14. Juli 2019, 14:28 Uhr

Aventoft | 280 Grenzmale befinden sich im Rutebüller See (Rudbøl Sø), der zum Teil in Deutschland und zum anderen Teil auf dänischem Staatsgebiet verläuft. Doch nicht nur die Lage in zwei Ländern macht den See besonders. Er ist der einzige erhaltene Marschsee des Landes, der noch über eine durchgängige und weitgehend unverbaute Verbindung zum Wattenmeer verfügt. Dadurch hat er insbesondere für Fische und Neunaugen als Laichaufstieg eine besondere Bedeutung.

Da er sehr nähstoffreich ist, wurde der etwa 55 Hektar große See zusammen mit den innerhalb der Eindeichung gelegenen unteren Wiesen als FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) ausgewiesen. Die dänische Widau fließt durch den See hindurch, Rohrweihe und Rohrdommel sowie andere Brut- und auch Rastvögel fühlen sich im Rutebüller See wohl.

„Besonders im Frühjahr und Herbst hat man hier die Möglichkeit, das Naturschauspiel der Stare zu bewundern“, verrät Jutta Hansen, die Mitglied im Naturschutzverein Wiedinharde ist. Die angrenzenden Schilfgebiete dienen den Staren als Schlafplatz, von dem aus sie sich bei der sogenannten „Schwarzen Sonne“ gleichzeitig in die Luft erheben und beeindruckende Formationen fliegen.

Die Bekassine, die vielerorts bereits ausgestorben ist, fühlt sich ebenso wohl wie Kiebitz und Rotschenkel. „Das Gewässer ist recht tief, wodurch auch viele Enten und Tauchenten dort anzutreffen sind“, berichtet Jutta Hansen. Die Tiefe ist auch der Grund, dass der Rutebüller See meist im Winter nicht zufriert. „Gerade auch im Winter kann man hier toll Vögel beobachten, mit Glück sieht man Zwergschwäne und Singschwäne. Je kälter es ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie am See antrifft“, erläutert Jutta Hansen.

Um diesen besonderen Lebensraum auch künftig zu schützen, hat das Land Schleswig-Holstein einen Erhaltungsplan für den Ruttebüller See erstellt. Darin aufgeführt ist als übergreifendes Schutzziel für den See „die Erhaltung eines sauberen, natürlicherweise nährstoffreichen Marschgewässers einschließlich seiner ausgedehnten Uferzonen sowie einer vor allem für den Laichaufstieg von Fischen und Neunaugen wichtigen offenen Verbindung zur Nordsee. Darüber hinaus sollen die ökologischen Austausch- und Wechselbeziehungen zum angrenzenden Hülltofter Tief und zur Schmale als Teil des Gotteskooggebietes erhalten bleiben.“

Dazu gehört der Erhalt des arten- und strukturreich ausgebildetem Laichkraut und Schwimmblattvegetation sowie der Uferabschnitte mit

ausgebildeter Vegetationszonierung. Für Naturfans ist der Grenzsee auf jeden Fall sehenswert: Man kann am Rutebüller See entlangwandern, wenn man am Schöpfwerk Verlath startet bis nach Rutebüll, wer mag, kann auch noch einen Abstecher nach Utenwarf machen – Noldes Zuhause, bevor er nach Seebüll zog.

Es ist ein besonderer Lebensraum für zahlreich Flora und Faunaarten, der den besonderen Schutz zu Recht erhalten hat. Bleibt zu hoffen, dass der von dänischer Seite geplante Wildschweinzaun, der eine Ausbreitung der Schweinepest verhindern soll, dieses Paradies nicht zerstört oder zu stark beeinträchtigt.