Wolga Kosaken kommen nach Neukirchen

von Dorthe Arendt

03. Juli 2019, 17:29 Uhr

neukirchen | An den Ufern der Wolga, unter diesem Motto steht ein festliches Konzert mit dem Ensemble der Wolga Kosaken am Sonntag, 28. Juli, 20 Uhr, in der St. Johannes-Kirche zu Neukirchen. „Mit grandioser Stimmgewalt, tiefschwarzen Bässen und klaren Tenören sowie virtuosen Instrumental-Solisten präsentieren die Wolga Kosaken ein ausgewähltes Programm aus dem reichen Schatz russischer Lieder“, heißt es in einer Mitteilung. Tickets gibt es im Kirchenbüro Neukirchen, Kirchenweg 13, Telefon 04664/206.