Wohnmobilplatz und Naturbad

Gemeindevertretung bringt zwei weitere touristische Projekte auf den Weg/Dadurch sollen die Übernachtungszahlen weiter steigen

03. Dezember 2020, 15:09 Uhr

Dagebüll | „Zu diesem Thema hat es schon viele Sitzungen gegeben. Ich hoffe sehr, dass wir heute den Satzungsbeschluss fassen können.“ So leitet Bürgermeister Kurt Hinrichsen während der Sitzung der Gemeindevertreter auf das – neben dem geplanten Einkaufszentrum – zweite große Projekt von Dagebüll ein: Den geplanten Wohnmobilstellplatz, der in der ursprünglichen Planung noch ein Campingplatz mit Wohnmobilstellplätzen war.

Der Wunsch des Bürgermeisters geht in Erfüllung. Einstimmig fällt am Ende das Votum für die Errichtung einer Anlage mit 143 Stellplätzen nördlich der Ferienhausgebiete und südlich des Inselparkplatzes aus.

Für dieses Projekt wurde bereits vor knapp zwei Jahren der Flächennutzungsplan der Gemeinde geändert. Doch dann stellte sich heraus, dass ein klassischer Campingplatz in der vorgesehenen Größenordnung wirtschaftlich nicht zu betreiben ist. Das Projekt schien nicht mehr realisierbar. Doch dann wechselte der Projektträger und mit ihm das Konzept. Mit Blick auf eine stark steigende Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen plante die Insel-Schifffahrt Beteiligungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR), auf das Konzept um, für das es nun Baurecht gibt.

Betreiber der großen Anlage wird die Inselparkplatz Dagebüll GmbH sein, dadurch kann die Zuwegung zum Wohnmobilstellplatz auch über den Inselparkplatz erfolgen. „Es gibt weit reichende Synergieeffekte“, erläuterte Stadtplaner Guntram Blank.

Zur Verfügung gestellt werden überwiegend Stellplätze für Wohnmobile, aber auch für Wohnwagen wird es Flächen geben. Für beides gilt: Eine Dauernutzung ist nicht möglich, der Platz soll ausschließlich für touristische Übernachtungen genutzt werden. Wortbeiträge gibt es nach den Erläuterungen von Guntram Blank nicht mehr. Vor dem Satzungsbeschluss billigen die Gemeindevertreter auch den Durchführungsvertrag mit der Tochtergesellschaft der WDR. Durch die Realisierung dieses Projektes dürfte sich in dem aufstrebenden Tourismusort die Zahl der Gäste und Übernachtungen noch einmal sprunghaft erhöhen.

Zur angeboten Freizeitqualität von Dagebüll zählte über viele Jahre das Freibad in Fahretoft. Doch wegen baulicher Mängel musste es vor einigen Jahren geschlossen werden – also gerade in den Sommern, in denen es wegen des Baus des Klimadeiches keine offizielle Badestelle an der Nordsee gab. Still wie der See ruhte dieses Projekt, doch nun soll wieder Leben in das Freibad kommen – es soll zu einem Naturbad umgebaut werden. Fraktionsübergreifend wird beschlossen, in die Planung für eine Sanierung und einen Wandel von Chlor zu Bio einzusteigen. Allerdings unter der Auflage, dass ein Finanzierungskonzept gefunden wird, dass zu einem großen Teil von Fördergeldern getragen wird. Eine solche Förderung wäre laut Kurt Hinrichsen beispielsweise über die Aktivregion möglich. Ehrenbürgermeister Hans-Jürgen Ingwersen schägt vor, Ockholm an den Kosten zu beteiligen, da das Bad dann auch wieder vom gemeinsamen Sportverein genutzt werden würde.

Gute Chancen bestehen laut Sven Mathiesen vom Amt Südtondern zudem dafür, für die Erstellung eines gemeinsamen Ortsentwicklungskonzeptes von Dagebüll und Ockholm, für das das Naturbad ein Baustein wäre, bis zu 75 Prozent der Kosten gefördert zu bekommen.

Sven Mathiesen erläutert auch den Haushalt 2021, dessen Satzung einstimmig beschlossen wird. Demnach belaufen sich die Gesamterträge auf 2.845.500 Euro, die Gesamtaufwendungen auf 2.566.700 Euro, das ergibt einen Jahresüberschuss von 278.800 Euro. Die größten Einnahmeposten sind die Gewerbesteuer mit 1,4 Millionen Euro, die Einkommenssteuer mit 415.800 Euro und die Grundsteuer B mit 210.000 Euro. Ausgabenschwerpunkte sind die Kreisumlage mit 566.700 Euro, die FAG-Umlage ans Land mit 336.00 Euro, die Amtsumlage mit 256.300 Euro sowie Ausgaben für den Badestrand (158.300 Euro), die Gemeindewege (233.900 Euro) und den Bauhof (155.900 Euro).

„Damit steht die Gemeinde finanziell gut da“, sagte der Finanzausschussvorsitzende Klaus Schmidt – und stößt auf breite Zustimmung.