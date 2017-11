Wohlfühlen mit den Saxophanten

vergrößern 1 von 1 Foto: NT 1 von 1

06.Nov.2017

„Feeling good“ heißt der Titel von Michael Bublé, der in diesem Jahr das Motto für das Saxophanten-Projekt liefert. Das Stück, das eigentlich für eine Bigband geschrieben und von dem kanadischen Jazz-Sänger interpretiert wird, steht stellvertretend für viele andere Titel des Programms, die eigens für Saxophonchor umarrangiert wurden. Alle Darbietungen werden von 26 Saxophonisten, die in dieser Besetzung noch nie zusammen musiziert haben, unter der Leitung von Lars Brodersen im Verlauf eines Wochenendes erarbeitet. Dabei werden unterschiedliche Genres der Musik bedient: das dem 16. Jahrhundert entstammende Stück „Canzona septimi toni“ von Giovanni Gabrieli steht neben Glenn Miller’s Swing-Klassiker „A string of pearls“, der chorische Hymnus „Adiemus“ findet einen Kontrapunkt im „Libertango“. Wie in den letzten Jahren auch werden Chormitglieder Dieter Grühn eine Eigenkomposition und Bernd Molter eine angeleitete Gruppenimprovisation zum Programm beisteuern. Kleinere Gruppen sorgen darüber hinaus durch musikalische Einlagen für eine klangliche Abwechslung. Die Saxophanten werden bei einigen Stücken durch den Schlagzeuger Manne Burmeister unterstützt.

Zum Gelingen des musikalischen Wohlfühlprogramms am Ende des Workshops trägt sicher auch die Akustik der Niebüller Christuskirche bei. Am Sonntag, 12. November, beginnt das Abschlusskonzert um 16 Uhr. Der Eintritt dazu ist frei.