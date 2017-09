Sommerserie Südtondern : Wohl der Bienen ist das Wichtigste

vergrößern 1 von 2 Foto: Hansen 1 von 2

Leck | Bunte Blüten, Obstbäume und grüne Wälder – Nordfriesland ist für Honigbienen ein Paradies. In diesem Jahr waren sie aufgrund des grauen Wetters im Norden allerdings weniger in freier Natur vorzufinden. Stattdessen ziehen sie sich in den Bienenstöcken von Andreas Eschenburg zurück, der mit den fleißigen Bienen schon seit knapp zehn Jahren im eigenen Garten in Leck arbeitet und „echten deutschen Honig“ produziert.

Dass Bienen häufig mit dem Adjektiv „fleißig“ assoziiert werden, kommt nicht von ungefähr, denn für ein Glas Honig leisten die Flieger viel Arbeit: In einem Umkreis von drei Kilometern sammeln die Bienen Pollen und Nektar von Blühpflanzen und Bäumen und transportieren diese zum Bienenstock des Imkers. Dort herrscht reges Treiben, jede Biene muss schließlich die passende Wabe finden, in die sie ihre Pollen oder den Nektar ablegt. Die Pollen dienen als wichtigster Eiweißlieferant für das Bienenvolk und den Nachwuchs, der ebenfalls aus den Waben schlüpft. Der Nektar dient dagegen als Grundlage für den Honig und wird in den anderen Waben mit körpereigenen Stoffen der Biene immer wieder angereichert und umgewandelt, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Zum Schluss bedecken die Bienen die Honigwaben mit einer Wachsschicht.

Zu dem Zeitpunkt kommt Andreas Eschenburg ins Spiel: Um den Bienenstock zu öffnen, benutzt er einen „Smoker“, der zur Raucherzeugung dient und die Bienen beruhigt. Mit einer speziellen Gabel schabt er vorsichtig die Wachsschicht ab und die vollen Waben kommen in eine Honigschleuder. Die schnelle Umdrehung der Schleuder sorgt dafür, dass der Honig aus den Waben fliegt und aus einem Hahn durch ein Sieb fließt. Abschließend noch sieben und rühren, bis auch die letzten Wachsreste entfernt sind, und fertig ist das flüssige Gold.

Zu Spitzenzeiten im Sommer mit Völkern von bis zu 50 000 Bienen produziert ein Bienenvolk um die vierzig Kilogramm Honig. Besonderer Beliebtheit bei den Nordfriesen erfreut sich herkömmlich der klassische Rapshonig. „Dabei ist der Sommerblütenhonig viel vitaminreicher“, sagt Eschenburg.

Neben Honig, liefern die Bienen allerlei gesunde Nebenprodukte wie die vitaminreichen Blütenpollen oder Propolis, das die Bienen von Baumknospen nagen und das sie selbst vor Krankheiten und Zugluft schützt. Selbst das Bienengift soll nachweislich gegen Bluthochdruck, Rheuma und Gicht vorbeugen. So gebe es nach dem Imker keinen Grund, sich vor einem Stich der Biene zu fürchten – vorausgesetzt natürlich, es bestehe keine Allergie. Um seine eigene Eignung als Imker festzustellen, musste sich Eschenburg sogar freiwillig stechen lassen. Sein Mentor, sogenannter „Bienenpate“, Alexander Merker aus Leck, der das Imkern schon als Kind in der Sowjetunion von seinem Vater lernte, brachte ihm das Handwerk nach bestandener „Prüfung“ näher. Angst war dabei noch nie ein Thema: „Auf gewisse Weise sind wir immun gegen die Stiche geworden nach all den Jahren“, scherzt Merker, der mittlerweile des Öfteren auf den klassisch weißen Schutzanzug verzichtet. „Old School“ nennt er das. Intensive Gerüche wie Schweiß oder Parfum sollten allerdings vermieden werden, denn die würden die Bienen aggressiv machen.

„Mit den Bienen muss man entspannt und friedlich umgehen“, sagt Eschenburg. Ihrem Summen zuzuhören sei wie eine Therapie und diene als Rückzugsort vom hektischen Alltag. Die tiefe Leidenschaft der beiden Lecker zu den schwarz-gelben Insekten habe ihre Weltanschauung zudem fundamental beeinflusst: „Wir beide gucken auf die Welt durch die Augen einer Biene“, so Alexander Merker. Dementsprechend stünden das Wohl der Bienen sowie die Qualität ihres Honigs für die beiden Imker stets im Vordergrund. Qualitätsorientierten Käufern raten sie, immer auf das Etikett „Echter Deutscher Bienenhonig“ vom deutschen Imkerbund Acht zu geben. Dieses Siegel bekommen nur etablierte Imker, die, wie Eschenburg und Merker, Mitglieder des Imkerbunds sind und eine Prüfung abgelegt haben.

In Andreas Eschenburgs Garten summen zwar noch genug Bienen, doch auch er bemerkt einen Rückgang der Bestäuber. „Die Lage hat sich auch bei uns auf dem Land verschlechtert“. Monokulturen, einseitige Bewirtschaftung und schlechtes Wetter zwingen die Bienen dazu, sich von ihrem eigenen Nektar zu ernähren, der nicht unendlich zur Verfügung steht. Die größte Bedrohung geht allerdings von den sogenannten Varroa-Milben aus, die weltweit ganze Bienenvölker durch Parasitismus schwächen und auslöschen. Die verantwortungsvollste Aufgabe eines Imkers besteht zum einen darin, seine Bienen vor einem derartigen Parasitenbefall zu schützen, und zum anderen, den Honig, den er ’klaut’, durch gleichwertige Zuckerlösungen zu ersetzen.

Die Menschen können die Bienen auch eigeninitiativ unterstützen, indem sie Obstbäume, früh-, mittel- und spätblühende Arten im eigenen Garten anpflanzen – Vielfalt lautet hier die Devise. Dieser Artenreichtum sorgt dafür, dass die Bienen auch außerhalb des Sommers genug Blühpflanzen finden, von deren Pollen und Nektar sie sich einen Wintervorrat anschaffen. Ein Bienensterben hätte verheerende Folgen, denn ohne die Bestäubung der Bienen bleibt dem Menschen nachweislich nicht mehr lange auf der Erde. Alexander Merker bringt es auf den Punkt: „Die Biene braucht den Menschen nicht, aber der Mensch braucht die Biene“.









von Lea Sarah Albert

erstellt am 04.Sep.2017 | 11:07 Uhr