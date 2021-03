Polizei sucht Zeugen : Wo kommen die zerfledderten Bücher in Niebüll, Dagebüll und anderen Orten her?

Wie viele Bücher in gleich mehreren Orten unerlaubt entsorgt wurden, sei schwer abzuschätzen, so die Polizei.

Avatar_shz von Dorthe Arendt

31. März 2021, 16:52 Uhr

Südtondern | Als ob es aktuell nicht genug andere Probleme gibt: Wer am Mittwoch offenen Auges durch Niebüll, Risum-Lindholm oder Süderlügum fuhr oder wandelte, mag sich gefragt haben: Wo kommen denn die ganzen Bücher her? Sogar die Polizei in Niebüll beschäftigten die Hinterlassenschaften bislang unbekannter Bücherzerfledderer.

Einzelne Seiten oder auch ganze Bücher seien neben den genannten Orten auch in Dagebüll, Galmsbüll, Neukirchen und Bosbüll festgestellt worden, in Straßengräben, auf Gehwegen oder auch auf privaten Grundstücken, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Wilde Fahrt durch Südtondern

Auch in der Facebook-Gruppe „Niebüll und Umgebung“ waren die zerfledderten Bücher Thema. „Ist das vielleicht Bookcrossing?“, fragte eine Nutzerin, einer anderer mutmaßte mit Augenzwinkern, dass hier vielleicht Abiturienten sich der Lernlast entledigt haben könnten. „Ich glaub', so viel Hirn haben die nicht, die das gemacht haben!“ vermutete wieder ein anderer.

Die Polizei vermutet wiederum, dass die Bücher in der Nacht vom 30. auf den 31. März von einer oder mehreren Personen während der Fahrt aus einem Fahrzeug aus dem Fenster geworfen wurden. Wie viele Bücher hier unerlaubt entsorgt wurden, sei schwer abzuschätzen, heißt es auf Nachfrage von den Niebüller Beamten. „50 Stück vielleicht?“



„Grober Unfug“

Fest steht die erste Einschätzung der Niebüller Polizei: „Das ist grober Unfug, mit dem sich viele Menschen beschäftigen müssen.“ Denn aufräumen müssen jetzt natürlich andere –Grundstückseigentümer oder Gemeindearbeiter zum Beispiel.

Eine Ordnungswidrigkeit sei das Ganze allemal, für unerlaubte Müllentsorgung sieht das Land Schleswig-Holstein Bußgelder vor. Die Polizei in Niebüll bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04661/40110 oder per E-Mail Niebuell.PR@polizei.landsh.de zu melden.