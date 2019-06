Theater-AG der Friedrich-Paulsen-Schule: Junge Menschen thematisieren ihre Zukunftssorgen

von shz.de

28. Juni 2019, 16:38 Uhr

niebüll | Schwarz gekleidete junge Leute stehen an der Rampe der Mensabühne und zeigen stumm auf ihre hochgehaltenen Buchstaben: Wir haben Angst. Es war ein beklemmender Moment, der verdeutlichte, wie es vielen Jüngeren heutzutage geht. Ihr Blick auf die Welt ist kritisch, fast hoffnungslos. Zwei Kurse des 12. Jahrgangs der FPS führten als Abschlussprojekt des Halbjahres eine theatrale Szenencollage mit dem Titel „Wir sind Müll“ auf.

„Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Szenen im Unterricht erarbeitet und an einem Fachtag und zusätzlichen Proben zu einer Collage zusammengeführt“, berichtete Lehrerin und Theaterpädagogin Doreen Frank. Das Ergebnis: krasse, temperamentvolle Szenen, immer auf den Punkt gebracht. So, als eine junge Frau dem Konsumwahn verfällt und schreiend herausläuft. „Ich will mehr!“ Ein Spaziergang im Wald mit Fotomotivsuche endet in einer zurückgelassenen Müll-Orgie. Doch niemand tut etwas, da ja die Gewohnheiten nicht zu ändern sind. „Ich bin ein Parasit, der Planet der Wirt!“ Eltern haben keine Zeit, da sie mehrere Jobs ausüben müssen. Wozu noch arbeiten, wenn bald der Roboter kommt? Die schwarzen Herren haben die Antworten parat: Wählt uns, heißt es. Kinder drehen durch, da das Handy ihr Leben bestimmt.

Die Schauspieler-Schüler verändern Gedichte wie Mörikes „Frühling“ zeitgemäß in „ozongetränkte Düfte“. Der Erlkönig erfährt eine überzeugende tragische Neufassung. Die Ideen beider Gruppen, die jeweils 30 Minuten durchspielen, sind erschreckend gut umgesetzt. Absolut glaubwürdig, weil gut inszeniert ist eine coole Pressekonferenz, an der Brechtsche Theatertradition ausgetestet wird.

Auch Theatergenie Antonin Artaud hat seine Spuren hinterlassen. In seinem Theater der Grausamkeit wollte Artaud die zentrale Rolle des Textes im Theater mindern und dafür sorgen, dass die Aufführung, also das Spektakel der Inszenierung, in den Vordergrund rückt. Das glückt an diesem Abend hervorragend. Der irrwitzige Pakete-Wahn durch den Kauf bei Amazon wird hier ebenso klar vorgeführt. Nichts wird ausgelassen: Es fliegen echte Äpfel in den Müll als Zeichen des Überflusses. Was tun gegen den steigenden Meeresspiegel? Gummistiefel kaufen? Am Ende marschieren die Sklaven ein, die wie Maschinen arbeiten.

Es ist ein echt düsteres Gemälde, das hier gezeichnet wird. Es hinterlässt beim Publikum Betroffenheit, die Bilder bleiben im Kopf.