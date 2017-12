Rettungswache Niebüll : „Wir brauchen dringend Personal“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Niebüll | Niebüll - Bei einem Unfall oder einer Erkrankung geht es oftmals um Sekunden, die zählen, bis ein Rettungswagen eintrifft. Bei den knapp 600 Quadratkilometern Gesamtfläche des Amtsbezirkes Südtondern ist das keine leichte Aufgabe für die Mitarbeiter der Rettungswache Niebüll. Mit drei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Notarztfahrzeug sind die derzeit 36 hauptamtlichen Mitarbeiter rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche im Einsatz. Auf ein Fahrzeug kommen durchschnittlich 180 – 200 Einsätze pro Monat. 95 Prozent dieser Einsätze sollen nach Rettungsdienstgesetz Schleswig-Holstein in einer Hilfsfrist von zwölf Minuten nach Ausrücken erreicht werden.

Eine weitere Besonderheit in unserer Region ist neben der großen Fläche die Nähe zur Grenze: „Es existiert eine enge Zusammenarbeit mit dem dänischen Rettungsdienst, allerdings leisten wir derzeit mehr Hilfe in Dänemark, als der dänische Rettungsdienst zu uns kommt – da ist noch Luft nach oben, daran wird aber im Rahmen eines Interreg-Projektes bereits gearbeitet“, berichtet Jens-Peter Lindner, Leiter des Rettungsdienstes Nordfriesland. Die Arbeit im Rettungsdienst verlangt den Mitarbeitern viel ab, gibt aber auch sehr viel, wie Jens-Peter Lindner berichtet: „Es vergeht kein Tag wie der andere, man weiß zu Beginn einer Schicht nie, was einen erwartet. Auch das Gefühl, einem Menschen direkt und aktiv helfen zu können, ist ausfüllend schön und unbeschreiblich.“ Derzeit gibt es sechs Auszubildende in der Rettungswache Niebüll, die ebenfalls großen Gefallen an dem Beruf finden. Aber insgesamt ist der Personalstand zu niedrig: „Derzeit brauchen wir dringend Personal, es sind einige Stellen noch unbesetzt“, berichtet der Leiter des Rettungsdienstes. „Rettungswagen sollten nicht für Kleinigkeiten oder Nichtigkeiten gerufen werden, auch das belastet derzeit sehr.“

Belastend sind allerdings auch Unfälle mit Toten oder Katastrophen für die Rettungskräfte. Um diese besonderen Belastungen auszugleichen, ist ein System von professionellen Kriseninterventionskräften und psychologischen Ansprechpartnern implementiert. Neben der Fähigkeit, mit besonders belastenden Situationen und Stress umgehen zu können, muss ein Bewerber für die Ausbildung mindestens einen Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung mitbringen. In drei Jahren wird dem Anwärter zum Notfallsanitäter dann innerhalb einer theoretischen Ausbildung, einer Ausbildung in Kliniken und auf der Rettungswache Wissen vermittelt, um zukünftig in bestimmten Bereichen – unter anderem auch ohne einen Notarzt – selbstständig Medikamente verabreichen zu können. Ist der Verletzte oder Erkrankte im Rettungsfahrzeug, beurteilt das Personal zudem das Verletzungsmuster beziehungsweise das Erkrankungsbild und wählt dementsprechend dafür eine Klinik aus – von Niebüll aus geht es dann auch oftmals nach Flensburg.

Neben Notfallsanitätern werden auch Rettungsassistenten und Rettungssanitäter gebraucht.