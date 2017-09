Fahrer gesucht : „Wir brauchen dringend Leute“

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Ein kurzer Blick in die grüne Plastikkiste, in der sich Pfirsiche und Salatköpfe stapeln, genügt ihm: Bernd Michaelis sieht sofort, was er von der Laderampe am Hintereingang des Discounters in den weißen Lieferwagen laden kann. Verschimmeltes lässt er gleich liegen. „Wir müssen schon vorsortieren – sonst wird das andere Obst im Lager auch gleich schlecht“, sagt der 69-Jährige. Seit rund fünf Jahren arbeitet er als Fahrer für die Südtondern Tafel – ehrenamtlich. Gemeinsam mit seinem Kollegen Eckehard Buch fährt er Supermärkte und Bäckereien in Südtondern ab und sammelt unter anderem Obst, Gemüse und Brot ein. Die Lebensmittel werden später an der Ausgabestelle in der Rudolf-Diesel-Straße in Leck sowie im Osterweg in Niebüll an Menschen verteilt, die auf Sozialleistungen – egal in welcher Form – angewiesen sind. „Ich habe mein Leben lang ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht – das ist für mich Normalität“, sagt der Finanzbeamte, der inzwischen im Ruhestand ist und auch den Job des Kassenführer innehat.

Es ist sieben Uhr am Donnerstagmorgen, Nieselregen trübt die Sicht durch die Autoscheibe auf die nordfriesischen Straßen. Gegen die stetig fallenden Tropfen können die Scheibenwischer nur wenig ausrichten. Während andere Rentner noch im Bett liegen, ist Michaelis schon längst unterwegs. Gleich beim ersten Stopp bei der Bäckerei Sönke Petersen in Niebüll, die die Tafel seit ihrer Gründung 2011 unterstützt, ist die Ausbeute groß: Ungezählte Schokoladencroissants, Erdbeerplunder und Körnerbrötchen vom Vortag laden die Tafel-Mitarbeiter in den Lieferwagen mit Kühlfunktion. „Es ist uns ein Anliegen, sozial benachteilige Menschen zu unterstützen “, sagt Bäcker Sönke Petersen, der Urenkel des Firmengründers. Besonders in „unserer Wegwerfgesellschaft“ sei das eine „sehr, sehr wichtige Sache“.

Viel Raum für Plaudereien bleibt den beiden Tafel-Fahrern nicht, denn die Zeit ist knapp. Nur drei Stunden haben sie, um acht Supermärkte abzuklappern, bevor die Ausgabestelle öffnet und die ersten Menschen Schlange stehen. „Ja, leicht ist der Job nicht – besonders bei Minusgraden ist es manchmal hart“, sagt Michaelis und wischt sich mit dem Handrücken Regentropfen und Schweißperlen von der Stirn. Das Schleppen der schweren Kisten strengt ihn an, er hat Rückenprobleme, schon zwei Mal ist er an der Bandscheibe operiert worden. Ans Aufhören denkt er aber trotzdem nicht: „Es macht unheimlich viel Spaß, vor allem weil das Team so gut ist.“ Meist brauche es nicht mehr als zwei Anrufe, um Ersatz zu finden, wenn mal einer krank ist. Trotzdem wird es oft eng, wenn mehrere der 15 Fahrer fehlen: „Wir brauchen dringend Leute – wir haben gerade echt personelle Probleme“, sagt Michaelis. Einen Monat lang fahren die Männer – die zuvor eine Gesundheitsschulung absolvieren müssen – an drei Tagen in der Woche. Dann haben sie zwei Monate Pause und ein anderes Team ist an der Reihe. Aufgrund der Arbeitszeiten sind alle Helfer im Rentenalter – die meisten über 70 Jahre alt. Dabei wären gerade junge Leute wichtig, denen das schwere Heben leichter fällt.

Beim nächsten Halt an einem großen Discounter stehen am Hintereingang gleich kistenweise Eisbergsalat und Rucola, die mit kleinen Makeln für den Verkauf als ungeeignet aussortiert wurden, aber noch immer bedenkenlos gegessen werden können. „Heute ist auch Radieschen-Tag“, sagt Michaelis und lacht, während er die Kunststoffbox mit den kleinen roten Knollen einlädt. Wählerisch dürfe man nicht sein, an einigen Tagen gebe es tonnenweise Bananen, an einem anderen kiloweise Tomaten: „Alle Spender sind sehr kooperativ – außerdem sind wir Bittsteller und dürfen keine Forderungen stellen“, erzählt er, als er sich in einer kurzen Pause eine Zigarette ansteckt; die einzige während der gesamten Schicht, die erst mittags endet.

Kiste um Kiste laden die Männer ein: Inzwischen wird es eng im Transporter – obwohl Bernd Michaelis und Eckehard Buch die Kisten nach einem ausgeklügelten System im Wagen verstaut haben. Nach drei Stunden sind alle Märkte abgeklappert, das Auto ist voll und sie fahren zur Ausgabestelle.

Im Laufschritt laden sie die Lebensmittel aus, die von sechs ehrenamtlichen Helferinnen entgegengenommen werden. Obst und Gemüse sortieren sie in massive Regale, der Kuchen wird in einer Theke anrichten sowie Käse und Wurst im Kühlschrank verstaut. Schon wenige Minuten später füllen sich die Bänke im Vorraum zur Ausgabestelle. Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Rentner, junge alleinerziehende Mütter sowie kinderreiche Familien sitzen dort, deren eigene Mittel nicht ausreichen, um sich den täglichen Bedarf an Nahrungsmitteln selbst kaufen zu können. Der wöchentliche Besuche bei der Tafel ist für viele auch Treffpunkt – man kennt sich, redet über Politik und den neuesten Tratsch aus dem Ort.

Punkt zehn Uhr leuchtet die Nummer 45 auf einer Digitalanzeige an der Wand des Warteraums auf. Behängt mit leeren Tüten öffnet ein hagerer Mann mit dichtem Bart und in einem an den Ärmeln abgewetzten Sakko die Tür zur Halle, in der fünf Frauen hinter einem Tresen stehen– bereit die Lebensmittel zu verteilen. Er zeigt seinen Tafelausweis mit der aufgerufenen Ziffer und legt routiniert zwei Euro – das sogenannte Tütengeld – auf den Tresen. Das muss jeder zahlen, bevor er mit Lebensmitteln versorgt wird.

Jede Woche macht eine andere Nummer den Anfang, denn diejenigen, die zuerst an der Reihe sind, haben noch die größte Auswahl. Benachteiligt wird aber niemand: „Es geht hier keiner ohne irgendetwas heraus – es bekommt jeder was“, sagt der Vorsitzende der Südtondern Tafel, Reimer Bock (74). Zusätzlich zu den frischen Dingen, die die Fahrer in den Supermärkten abholen, spenden Unternehmen Haltbares wie Würstchen in Dosen, Süßigkeiten, Mehl, Kondome und Zahnbürsten. „Es gibt nichts, das wir nicht kriegen“, sagt Bock. Finanziert wird der Verein aus Spenden, den 12 Euro Jahresbeitrag der rund 160 Mitglieder des Vereins sowie dem Tütengeld.

Nacheinander kommen die Menschen in den Raum und lassen sich Käse, Brot, Bananen und Schokolade in ihre mitgebrachten Tüten füllen. Auch Blumen gibt es heute. Viele Familien kennen die Mitarbeiter schon, fragen, wie es den Kindern geht und wissen, welcher Frau sie noch eine Handvoll Extrabonbons einpacken, weil sie zuhause sechs Kinder hat. „Ist das Baby schon da?“, fragt eine Helferin, die auf ihrem Laptop hinter jede aufgerufene Nummer einen Haken setzt, sobald bezahlt wurde. Als der Vater, der mit seinem jugendlichen Sohn vor ihr steht, freudig nickt, holt sie eine Babyflasche unter dem Tisch hervor und drückt sie ihm in die Hand.

Zwei Stunden ist die Ausgabe geöffnet – rund 220 Personen werden in dieser Zeit hier versorgt. „Das ist hier ein richtiges Unternehmen“, sagt Christine Sawinski, Ausgabenstellenleiterin in Leck. Die 50 Ehrenamtler in Leck und Niebüll arbeiten nach festen Dienstplänen – anders würde es auch nicht funktionieren.

Bernd Michaelis Schicht ist für heute zu Ende, er ist müde. Trotz seiner Bräune ist sein Gesicht jetzt blass. Mit den Frauen, die die Lebensmittel verteilen, und dadurch auch mit den Schicksalen der Tafelkunden konfrontiert werden, möchte er nicht tauschen. Er fühle sich wohler, als Fahrer zu helfen zu können, sagt er. „Es ist gut, dass wir die Tafel haben, aber schlimm, dass wir sie brauchen.“



Wer zuverlässig ist und Lust hat, die Südtondern Tafel als Fahrer zu unterstützen, meldet sich beim Vorsitzenden des Vereins, Reimer Bock, unter der Telefonnummer 04662/882269. Informationen über die Tafel gibt es online unter www.suedtondern-tafel.de.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 03.Sep.2017 | 08:00 Uhr