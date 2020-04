„Wir blicken positiv nach vorn“

Stillstand durch Corona: Im neuen Niebüller Hotel Landhafen sollte jetzt die erste Hauptsaison beginnen

20. April 2020, 15:03 Uhr

niebüll | Im Hotel Landhafen in Deezbüll ist es derzeit ungeplant ruhig. Hotelchef Christoph Brunk sitzt wie sonst auch an seiner zur Rezeption umfunktionierten Werkbank und schaut trotz Corona-Krise und Tourismusverbot optimistisch drein. „Es wird weitergehen“, sagt er. Er wünscht sich einen geregelten Fahrplan, statt ein Durcheinander aus Regelungen, die eventuell wieder zurückgenommen werden. „Nichts wäre schlimmer, als wenn wir starten und dann wieder zurückrudern.“

Derzeit arbeitet er am Marketing für die Wiedereröffnung im Juli. „Wir planen den völligen Neustart“, sagt der Deezbüller. Mit Hilfe seiner Frau wird das Marketing-Konzept erstellt. Auf der Homepage heißt es derzeit: „Genieße Deine Auszeit!“ Tatsächlich war es so wie bei einem Raketenstart. Seine „Apollo 13“, das Hotel Landhafen, war nach der Bauphase wunderbar durchgestartet, die Traumreise des Erfolgs konnte beginnen. Die erste Saison sollte perfekt starten, als Corona kam. Dann ging es ganz schnell: Plötzlich musste alles auf Null gestellt werden. „Das traf uns wie ein Schlag, so wie alle anderen auch“, sagt Christoph Brunk.

„Mein erster Gedanke war: Ach du grüne Neune, was sollen wir jetzt bloß machen? Wie geht es weiter? Wie können wir die Finanzierung gestalten? Wie kann ich meine Mitarbeiter bestmöglich absichern, und wie kann ich sie unterstützen. Wie lange wird diese Situation anhalten?“

Vieles musste sehr schnell geschehen und jede Entscheidung wurde gut abgewogen. Denn beklagen will er sich nicht. Es sei so, wie es sei. Wichtig sei vor allem: „Unser aller Gesundheit geht vor!“

Nach dem ersten Schock wurde gehandelt. „Wir haben schnellstmöglich ein Konzept erarbeitet, wie wir mit der Krise umgehen müssen“, erzählt der Hotelier. „Wir haben versucht, eine Strategie zu entwickeln, wie wir durch diese Krise steuern können. Wir arbeiten jetzt an allen Dingen, die sonst ein wenig auf der Strecke geblieben sind und optimieren unsere Abläufe. Langfristig versuchen wir jetzt eine Strategie für den Neustart in eine ungewisse Zukunft zu entwickeln und umzusetzen.“

Der Optimismus ist ungebrochen. Christoph Brunk überlegt: „Irgendwie werden wir auch diese Herausforderung meistern, schade ist nur, dass wir jetzt die tollen Ideen, die wir für den Sommer hatten, nicht umsetzen können. Mein Team und ich hatten uns schon sehr auf das Osterfest und alles, was dazu gehört, gefreut.“ Nun werden neue Ideen gesammelt und sich auf das vorbereitet, was vielleicht noch realisiert werden kann.

Letztendlich müssen die Finanzen stimmen. Anfang April ging es los mit den Soforthilfen der Landesregierung. Auch Christoph Brunk setzte seinen Steuerberater in Bewegung, stellte Anträge. „Noch haben wir nichts gehört“, sagt er. Angesichts der vielen Nachfragen könne es dauern. Die neuen Regelungen von Landes- und Bundesregierung sieht Christoph Brunk mit verhaltenem Optimismus. „Gemeinsam blicken wir dennoch zuversichtlich nach vorn und hoffen, dass wir diesen Sommer noch einmal eröffnen können.“