Wildes Theater mit historischem Verständnis

Mit Salamanda, einer jungen Band aus Flensburg, bestreitet der Charlottenhof am Mittwoch, 23. August, sein vorletztes Afterwork-Konzert in diesem Sommerprogramm. Doch was verbirgt sich hinter diesem Namen: Salamanda, gegründet 2013 in der Hafenstadt Flensburg, haben sich nicht weniger vorgenommen, als eigene, gegenwärtige, neue Musik zu kreieren: Sie agieren dabei höchst verspielt, psychedelisch, weder mit Angst vor breitbeinigen, hymnischen Pop-Momenten, noch davor, diese kurz danach in unverzagter Weirdness und Ekstase einzureißen und die Hörgewohnheiten des Publikums massiv herauszufordern, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Der bisherige Output der fünf um die Zwanzigjährigen lässt Großes erahnen: Ein für junge Menschen erstaunliches, historisches Wissen und Verständnis von Rock- und Pop-Musik schwingt genauso mit, wie die Lust darauf, mutig und unkonventionell zu schreiben und sich lieber im eigenen Taumel zu verlieren, als irgendwelche Szenen bedienen zu wollen, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Salamanda Konzerte sind wildes Theater, Rockshow-Karikatur und dabei mehr Punk als Punk. Dass die Reaktion der Zuhörerinnen und Zuhörer vor der Bühne von Lachen, Kopfschütteln, Unverständnis, Flucht, zu Liebensbekundung in jeglicher Form reicht, zeigt: Diese Band macht etwas mit Menschen. Ihre Arme sind offen. Ob du sanft in sie geschlossen oder heftig durchgekitzelt wirst, wird vorher nicht verraten, teilt der Veranstalter mit.

Wer sich dieses Musikereignis nicht entgehen lassen möchte, kommt am Mittwoch, 23. August, in den Charlottenhof. Einlass und Getränke gibt es ab 19Uhr, Beginn der Veranstalung ist um 20 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 22.Aug.2017 | 03:25 Uhr