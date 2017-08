Wilde Welten auf der Kino-Leinwand

vergrößern 1 von 1 Foto: BBC / Mike Gunton 1 von 1

Die Organisatoren des Eckernförder Naturfilmfestivals „Green Screen“ gehen wieder auf Tournee durch 14 Städte im Verbreitungsgebiet des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z). Am Montag, 14. August, 19 Uhr, macht die Tournee Halt in Eck’s Kino in Niebüll.

Diese drei Filme werden gezeigt: Wilde Ostsee – von Finnland bis Schweden (Deutschland 2016 / 2017, 44 Minuten), ein Film von Christoph und Almut Hauschild. Je weiter nördlich man schaut, desto fremder die Namen, geheimnisvoller die Küsten und süßer das Wasser. Nirgendwo sonst münden so viele große Ströme und Flüsse in die Ostsee: Es sind genau 35 in Finnland und sogar 58 in Schweden. Ungezähmt rauschen sie durch wildes, atemberaubendes Land. Hier ist das Reich von Elch, Bär und Wolf, Vielfraß und Rentier.

Eine Erde, viele Welten - der Dschungel (Großbritannien 2016, 45 Minuten), ein Film von Mike Gunton. Kein Lebensraum an Land bietet einen größeren Artenreichtum als tropische Regenwälder. Hier liefern sich die Bewohner intensive Konkurrenzkämpfe. Jaguare fangen Kaimane, Delfine schwimmen durch Baumkronen, und Frösche verteidigen aggressiv ihren Nachwuchs.

Biene Majas wilde Schwestern: (Deutschland 2016 / 2017, Länge: 44 Minuten), ein Film von Jan Haft. Gezeigt wird die unglaubliche Vielfalt der heimischen Wildbienen und deren erstaunliche Anpassungen an die verschiedensten Lebensräume. Die Welt der Wildbienen bietet spannende Kämpfe, sensationelle Leistungen, fantastische Bauwerke und farbenfrohe Individuen.

von Dorte Arendt

erstellt am 07.Aug.2017 | 14:19 Uhr