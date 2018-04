Aus der Gemeindevertretung : Wie viel darf Betreuung am Nachmittag kosten?

Fünf oder zehn Euro täglich – was kann berufstätigen Eltern von Grundschulkindern zugemutet werden? Das beschäftigte die Gemeindevertretung in Achtrup.

von Dorte Arendt

09. April 2018, 06:00 Uhr

Achtrup | Den Grundschulstandort so attraktiv wie möglich gestalten oder rund 40 000 Euro einsparen – diese Alternativen standen bei der jüngsten Sitzung der Achtruper Gemeindevertretung zur Debatte. Denn beim Tagesordnungspunkt „Übertragung der Betreuung der Grundschule an den Gemeinnützigen Verein für Jugenderholung“ präsentierte Erich Kruse (CDU) im Namen seiner Fraktion etwas überraschend eine Berechnung, die eine kontroverse Diskussion nach sich zog – und Klärungsbedarf unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Zum Hintergrund: Die Betreuung für Schüler der Achtruper Grundschule über den Unterricht hinaus wurde bereits an den Gemeinnützigen Verein für Jugenderholung übertragen; zuvor war diese Betreuung durch Ehrenamtliche erfolgt. Zur Debatte stand nun die Höhe des Elternbeitrags. „Ich habe mich mal schlau gemacht“, sagte Kruse und rechnete vor: Zu Beginn des nächsten Schuljahrs hätten in der Gemeinde Achtrup 7,2 Kinder ganztägigen Betreuungsbedarf. Bei einem Elternbeitrag von täglich fünf Euro, wie es die Planungen derzeit vorsähen, würde die Gemeinde dafür mit jährlich gut 48 000 Euro belastet. „Das ist bei einer durchschnittlichen Betreuung zu hoch, deshalb schlägt die CDU–Fraktion vor, den Elternbeitrag auf täglich zehn Euro zu erhöhen“, führte Erich Kruse weiter aus. Damit würde sich der Betrag, den die Gemeinde für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern aufbringen müsste, Kruses Rechnung zufolge auf gut 41 000 Euro verringern.

Mit diesem Vorschlag stieß er bei Berit Hagen (AWG) vom Kultur- und Schulausschuss nicht auf Gegenliebe. „Dann wackelt der Schulstandort“, sagte sie und plädierte dafür, dass höchstens fünf Euro täglich für die Betreuung der Schulkinder nach dem Unterricht erhoben werden sollten, wie es auch der Schulverband Ladelund für die Mutterschule in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Bürgermeister Uwe Matthiesen (AWG) merkte an, dass der Erhalt des Schulstandorts Geld koste, das aber gut investiert sei, um die Attraktivität der Gemeinde besonders für junge Familien zu sichern.

„Natürlich sind Kinder wichtig“, sagte daraufhin Erich Kruse. Es gelte jedoch auch zu verhindern, dass Achtrup zur Bedarfsgemeinde werde. Bei finanziellen Fragen müsse mit Augenmaß gehandelt werden. Kruse stellte die Verhältnismäßigkeit der Ausgaben beim derzeitigen Betreuungs-Bedarf für sieben bis acht Kinder in Frage: „Da muss die Gemeinde rund 50 000 Euro in die Hand nehmen, damit acht Elternteile in Vollzeit arbeiten können.“ Bei der Mutterschule in Ladelund sehe das Kosten-Nutzen-Verhältnis mit mehr als 20 Grundschülern, für die Betreuungsbedarf angemeldet worden sei, anders aus. „Wenn es bei uns mehr Bedarf geben würde, könnten wir den Tagessatz wieder reduzieren“, schlug Kruse vor. Berit Hagen hielt dagegen, dass ein Tagessatz von zehn Euro pro Kind nicht zumutbar sei: „Dann steht zu befürchten, dass die Eltern sich anders orientieren und eine Betreuung nicht mehr in Anspruch genommen würde.“ Sie wiederholte ihre Befürchtung: „Und dann wäre der Schulstandort in Gefahr.“

Auf Nachfragen zu einzelnen Posten der von ihm vorgetragenen Rechnung merkte Erich Kruse an, dass bei Erläuterungen dazu auch sensible Personaldaten eine Rolle spielten. Die Versammlung einigte sich darauf, die Angelegenheit nichtöffentlich weiter zu beraten. Mit knapper Mehrheit wurde beschlossen, die täglichen Kosten für die Nachmittagsbetreuung von Grundschülern in Achtrup auf fünf Euro festzusetzen.