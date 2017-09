Wie schnell wäre die Nordsee in Niebüll?

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Natur entspannt genießen und dabei für die Belange des Küstenschutzes sensibilisiert werden – diese schöne Kombination können Besucher des Marschenparks erleben – und das auch noch eintrittsfrei. Wie ist es vor zwei Jahren zur Eröffnung dieses weitläufigen Naturparks gegenüber der Jugendherberge gekommen, der die Geschichte des Deichbaus anhand von vier Profilen von 1600 bis 1980 zeigt?

„Ursache war die Notwendigkeit einer technischen Wasserbauanlage“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt. Udo Schmäschke, Südtonderns Bauamtsleiter, erläutert die Einzelheiten: „Da immer mehr Flächen im Stadtgebiet versiegelt werden, sind die Sammelkanäle, in denen das Regenwasser in die Vorfluter und dann weiter in die Nordsee fließt, immer öfter überlastet.“ Um die Entwässerung der Felder zu gewährleisten, habe die Wasserbehörde Regulierungsmöglichkeiten gefordert. Daher wurde ein großes Regenrückhaltebecken errichtet. „Bei Starkregen fließt das Wasser nun erst in das Becken und dann gedrosselt in die Kanäle.“ Ein Schöpfwerk mit Pumptechnik sowie die Anlage eines neuen Grabens mit Staustufe sind weitere Bausteine der knapp 900 000 Euro teuren Investition. 17 000 Kubikmeter Erdreich wurden für den Bau des Beckens ausgehoben. „Das wollten wir nicht einfach wegfahren“, sagt Wilfried Bockholt. Da schon lange darüber nachgedacht wird, wie der westliche Grüngürtel der Stadt für die Naherholung besser genutzt werden kann, wurde beschlossen, mit diesem Material die Deichprofile und ein Wegenetz aufzubauen. Mehrere Schautafeln informieren über Landgewinnung, Deichbau und Entwässerung. „Die Marsch sollte erlebbar gemacht werden, daher der Name Marschenpark“, sagt Udo Schmäschke.

Nicht nur die landschaftlichen Reize, auch die an der Nordsee elementare Bedeutung des Küstenschutzes werden bei einem Spaziergang durch den Marschenpark spürbar. In Zeiten des Klimawandels und Meeresspiegelanstiegs, in denen derzeit in Dagebüll der zweite Klimadeich des Landes gebaut wird, rückt das Thema Küstenschutz immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. „Ich mache mir zwar keine Sorgen, dennoch möchten wir Einheimischen und Urlaubern bewusst machen, dass Niebüll unter dem Meeresspiegel liegt und dass die Stadt nur eine Deichlinie in Südwesthörn hat“, sagt Uwe Bockholt. Dazu diene auch der Flutmarkenpfahl.

Der Wandel der Deichprofile mit immer flacher zum Meer hin abfallenden Profilen zeige, dass es wichtig ist, am Thema Küstenschutz dranzubleiben, es immer weiter zu entwickeln. „Wir haben hier an der Nordsee eine große Verantwortung für die nachfolgenden Generationen“, betont der Bürgermeister. Dass diese Zukunftsaufgabe und der Marschenpark auf großes Interesse stoßen, habe Wilfried Bockholt unter anderem von den Verantwortlichen der Jugendherberge erfahren.

In den 70er-Jahren gab es mit dem sogenannten Blaumilchkanal bereits ein viel komplexeres Konzept für eine Erholungslandschaft im Westen der Stadt. Die Wehlen sollten durch künstliche Kanäle zu einer komplexen Wasserwelt erweitert werden. Doch es blieb beim Planen und Träumen. „Wäre das realisiert worden, wäre das Rückhaltebecken wohl nicht gebaut worden“, meint Wilfried Bockholt. Dann gebe es wohl auch den Marschenpark heute nicht.

Beliebt ist der Naturpark auch bei Hundehaltern. Die meisten Herrchen und Frauchen verhalten sich dort mit ihren Vierbeinern vorbildlich, doch leider gebe es immer mal wieder Hundebesitzer, die es mit der Verantwortung gegenüber der Natur und anderen Gästen nicht so genau nehmen. „Dort gehören Hunde einfach an die Leine, es gibt ja auch lange Leinen“, sagt Wilfried Bockholt. Dann könnten alle Besucher zu jeder Zeit die Weite und Schönheit der Marschlandschaft genießen und sich von der engen Beziehung dieses Landstrichs zum Meer – ob als friedliche Nordsee oder als Naturgewalt – faszinieren lassen.



von Dorte Arendt

erstellt am 01.Sep.2017 | 18:14 Uhr