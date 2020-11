Wie die Zeit vergeht ...

Ladelunds Historischer Kalender 2021 ist da: Erinnerungen schenken macht Geschichte(n) lebendig

Avatar_shz von Dorthe Arendt

06. November 2020, 16:50 Uhr

Ladelund | Auch in diesem Jahr wieder sind die ehrenamtlichen Helfer des Ladelunder Dorfmuseums tief in ihr umfangreiches Bildarchiv eingetaucht. Und diese ehrenamtliche Arbeit hat sich auch diesmal wieder nicht nur für alle Ladelunder, sondern auch für die Bewohner seiner Nachbargemeinden so richtig gelohnt.



Mühevolle Archivarbeit





Beeindruckende historische Fotos von Menschen aus Ladelund und Umgebung hat das Team des Dorfmuseums in mühevoller Archivarbeit ausgegraben und daraus gemeinsam mit einer Kalendermanufaktur aus Verden einen bild- und aussagekräftigen historischen Kalender gestaltet.

Der Kalender zeigt nicht nur geschichtlich interessante Gebäude, sondern besonders aussagekräftig die Menschen in ihrer Zeit. Nun, was heißt denn „ihre Zeit“? Viele Ladelunder, Boverstedter, Westrer, Karlumer und Bramstedtlunder sehen sich in ihre Frühzeit zurückversetzt, wie schon das Januarfoto einer Feuerwehrversammlung aus dem Jahr 1977 eindrucksvoll beweist. Da sieht man den früheren Gastwirt Antoni Carlsen, der seinem heutigen Enkel Antoni zum Verwechseln ähnlich sieht. Oder den heutigen Kreishandwerksmeister Ingwer Christophersen, dem damals die lockigen Haare bis weit über die Ohren reichten. Oder Martin Jochimsen, den alle bis heute nur Martin Post nennen, weil er die frühere Ladelunder Postfiliale führte.



Grüße aus der Vergangenheit





Das Aprilbild zeigt eine Turnerinnengruppe, 10- bis 14-Jährige, im Jahr 1927 – Mädchen, von denen viele danach über Jahrzehnte das Ortsgeschehen in Ladelund und Umgebung prägten. Unter den Kindern des Junibildes (zirka 1940) strahlt den Betrachter unter anderem der etwa fünfjährige Ludwig Jensen an, der bis heute begeisterter Faustballer in Ladelund ist.

Viele Ältere sprechen von der guten alten Zeit. Ob es nun aber wirklich eine gute Zeit war, kann nur jeder für sich allein beantworten – aber auf den ausgewählten Fotos sieht die gute alte Zeit meist eher fröhlich und lustig aus. Da werden beim Betrachten viele Erinnerungen wach, zum Beispiel an Ladelunds früheren Pastor Harald Richter, der 1961 seine Konfirmanden so ernst in die Kamera schauen lässt, dass auch das schon wieder lustig wirkt.