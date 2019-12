Nach Unfallflucht in Niebüll : Wichtige Zeugenangabe fehlt

Polizei hofft, dass sich der Hinweisgeber meldet.

05. Dezember 2019, 09:14 Uhr

Niebüll | Die Polizei sucht einen Zeugen, der am vergangenen Montag in Niebüll eine Unfallflucht beobachtet hat. Er hinterließ an dem geparkten, beschädigten Auto zwar einen Hinweis auf das Fahrzeug des Verursachers, der sich aus dem Staub gemacht hatte. Die Erreichbarkeit des Hinweisgebers stand aber nicht auf dem Zettel.

Auto beschädigt

Wie die Ordnungshüter berichten, ereignete sich der Vorfall am späten Vormittag zwischen 11.15 Uhr und kurz nach zwölf in der Hauptstraße. Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen gegenüber der Bäckerei Sönke Petersen geparkt. Dort wurde das Auto dann durch ein anderes beschädigt.

Die Polizei hat nun einen öffentlichen Aufruf gestartet und bittet den Zeugen, sich zu melden. Kontakt: Polizeirevier Niebüll, Tel. 04661/40110.

