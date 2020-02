Westküstenleitung: Sprechstunde bei Tennet

Der Netzbetreiber will im Süderlügumer Bürgerbüro ab März einmal im Monat Fragen der Bevölkerung beantworten

23. Februar 2020, 17:13 Uhr

Süderlügum | Der Verlauf des fünften Abschnitts der geplanten Westküstenleitung ist noch immer unklar, an den möglichen Trassen zwischen Klixbüll und der dänischen Grenze bei Ellhöft gibt es massive Kritik.

Jetzt verstärkt der Netzbetreiber Tennet seine Bemühungen, für das Projekt um Verständnis bei der Bevölkerung zu werben. Ab März haben Bürger jeden ersten Dienstag im Monat die Gelegenheit, direkt mit Vertretern des Unternehemns ins Gespräch zu kommen, teilte Tennet mit. In der Zeit von 14 Uhr bis 17.30 Uhr beantworten demnach der Länder- und Dialog-Referent Jörg Max Fröhlich sowie der Bürgerreferent Peter Hilffert Fragen der Anwohner aus der Region. Die Sprechstunde findet den Angaben zufolge im Gemeindesaal des Bürgerbüros in Süderlügum statt. Auftakt ist am Dienstag, 3. März.-

Aktuell suchen die Tennet-Planer und Fachgutachter in Südtondern nach dem sogenannten Vorschlags-Korridor. Dafür müssen, wie mehrfach berichtet, verschiedenste Belange – unter anderem die Faktoren Siedlungsannährung und Umwelt – geprüft und abgewogen werden.

Auf einer Ergebniskonferenz zusammen mit Vertretern des schleswig-holsteinischen Energiewende-Ministeriums soll der Korridor im zweiten Quartal dieses Jahres vorgestellt werden.

Im Anschluss daran wird im Dialog mit den Bürgern die Feintrassierung ermittelt. Ende des Jahres sollen die Planfeststellungsunterlagen dann zur Prüfung an die Genehmigungsbehörde übergeben werden.

Ende 2023 soll die insgesamt 140 Kilometer lange Westküstenleitung von Brunsbüttel bis Dänemark komplett in Betrieb gehen.