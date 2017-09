Produktionsschulen Niebüll : Wertschätzung als Erfolgsmodell

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Anja Werner

erstellt am 25.Sep.2017 | 03:57 Uhr

Der Bundesverband Produktionsschulen feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen in Niebüll. Die Fachtagung wird am Dienstag, 26. September, durch den Bundesvorsitzenden Martin Mertens sowie dem Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Thilo Rohlfs, eröffnet.

„Wie vor zehn Jahren treffen uns ganz weit oben im Norden – in Niebüll – dort, wo 2007 nach der Vereinsgründung die erste Fachtagung stattgefunden hat“, berichtet Hauke Brückner, Geschäftführer der Bildungs- und Arbeitswerkstatt (BAW) Südtondern. „Der thematische Schwerpunkt der Tagung soll wie damals das „Original“ sein – die dänischen Produktionsschulen und ihre Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren. Mit Hilfe unserer dänischen Produktionsschul-Kollegen wird es die Gelegenheit geben, drei Produktionsschulen in Dänemark (Ribe, Sonderburg, Hadersleben) zu erkunden und deren besonderes Flair zu schnuppern.“

Produktionsschulen wie in Niebüll wenden sich vor allem an junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen keine guten Karten für den Start in die Berufsausbildung und das Arbeitsleben haben. Sie haben die Möglichkeit, mit Unterstützung von Bundesverband Produktionsschulen Werkstatt- und Sozialpädagogen sich beruflich und sozial neu zu orientieren, erste berufliche Basisfähigkeiten zu erwerben, eine belastbare Berufswahlentscheidung zu treffen und die nächsten Schritte ihrer Bildungskarriere zu planen.

„Wir haben vor zehn Jahren mit einer Job-Box angefangen, mit Werkstätten für Theater/Bühnenbau und Möbelaufbereitung. Das hat super geklappt“, berichtet Brückner. Die Philosophie für die jungen Leute lautet: „Ich traue mir was zu, ich kann was, ich liefere etwas ab, ich spüre, man braucht mich.“ Dieser Mix aus Wertschätzung, Anerkennung und Erfolgserlebnis zieht. „Ein junger Arbeitsloser hat plötzlich einen enormen Biss bekommen“, schildert Hauke Brückner. „Heute ist er Innungsbester im Malerhandwerk.“ Zum reinen Produzieren gehört ein strukturierter Ablauf mit „Morgenkreis“, Frühstück und Tagesplan. Alles Dinge, die manche Jugendlichen gar nicht kennen. „Sie merken beim eigenen Tun auf einmal: Ich bin Chef meines eigenen Lebens“, weiß der Geschäftsführer.

Ein Highlight in der Geschichte der Niebüller Produktionsschule war die Theaterwerkstatt. Hier gab es mit Roberto Schöneich einen Pädagogen, der „seine Jungs“ kannte. Er fing sie ein mit „Zaubern statt Saufen“: Seine Idee, die Angebetete mit Zaubertricks statt mit Drinks zu locken, klappte. Die Theaterwerkstatt kreierte alles selbst, zog sogar mit Vorstellungen durch die Niebüller Kitas.

Das Prinzip der Produktionschulen wird heute in der gesamten BAW gelebt. „Ich bin etwas wert“ zieht sich wie ein roter Faden. Darüber hinaus bieten Produktionsschulen auch die Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses oder eine duale Ausbildung an. „Es ist absolut ein Erfolgsmodell“, erläutert Hauke Brückner.