Werke Kokoschkas – noch bis Donnerstag in Niebüller Bücherei

vergrößern 1 von 1 Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2017 1 von 1

Noch zwei Tage haben Kunstfans die Chance, Werke von Oskar Kokoschka in Niebüll zu bestaunen. Eine Ausstellung in der Stadtbücherei zeigt bis Donnerstag, 31. August, „Reisebilder“ des Künstlers. Die Druckgrafiken stammen aus Privatbesitz und hängen seit dem 22. Juli in der Bibliothek. Der österreichische Künstler Oskar Kokoschka wird 1886 im niederösterreichischen Pöchlarn geboren. 1904 erhält er ein Stipendium des Staats und kann an der Kunstgewerbeschule studieren. Während des Studiums entwirft er für die Wiener Werkstätte Postkarten, Fächer und Vignetten. An der vier Jahre später von der Wiener Secession und der Wiener Werkstätte gemeinsam veranstalteten Kunstschau nimmt auch Oskar Kokoschka teil. Neben Gobelinentwürfe stellt er Zeichnungen und Gouachen von Mädchenakten aus, letztere provozieren einen Skandal. Doch sowohl Gustav Klimt als auch der Architekt Adolf Loos werden auf den jungen Künstler aufmerksam. Ab etwa 1920 beginnt der künstlerische Erfolg von Oskar Kokoschka. Oskar Kokoschka hat vor allen Dingen als Porträtist großartige Werke geschaffen. Neben seinem malerischen Werk ist Oskar Kokoschka auch Dichter. Oskar Kokoschka stirbt am 22. Februar1980 im schweizerischen Montreux.



Stadtbücherei Niebüll, Hauptstraße 46, 25899 Niebüll. Telefon: 04661 5175. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr. 9.30-13 Uhr und 15 -18 Uhr; Sonnabend 10-12 Uhr; Mittwoch geschlossen.





von nt

erstellt am 29.Aug.2017 | 02:09 Uhr