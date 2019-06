Sachbeschädigung in Leck : Wer hat den Auto-Kletterer beobachtet?

Ein Unbekannter hat am frühen Freitag einen Golf erklommen - und ihn dabei beschädigt.

von Nordfriesland Tageblatt

28. Juni 2019, 15:32 Uhr

Leck | Die Polizei Leck teilt mit: Am Freitag wurde gegen 2 Uhr ein blauer VW Golf Kombi in Leck beschädigt. Das Auto war in der Bergstraße 11 geparkt. Aufgrund der festgestellten Spuren hat die Polizei den Tathergang rekonstruiert.

Unbekannter steigt Golf aufs Dach

Demnach kletterte der bisher unbekannte Täter auf die Motorhaube des Golf, dann weiter auf das Auto-Dach und sprang am Fahrzeugheck wieder von dem Wagen herunter.

1500 Euro Sachschaden

„Das Fahrzeug wurde durch dieses Handeln erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Den Angaben zufolge bemerkten Anwohner zur Tatzeit in der Bergstraße eine Gruppe von vier männlichen, jugendlichen Personen.

Zeugen gesucht

Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Leck, Telefon 04662/891260, oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?