Findling : Wer gibt Pelle eine Chance?

Blind, taub und vermutlich ausgesetzt: Ein junger Kater irrte in Aventoft umher. „Tiere in Not“ hat sich seiner angenommen.

von Dorte Arendt

22. August 2018, 17:02 Uhr

Svenja Mauer-Günther kann es immer noch nicht recht glauben. „In fast 17 Jahren unserer ehrenamtlichen Tierschutzarbeit habe ich so etwas Trauriges selten erlebt“, sagt die Vorsitzende des Vereins Tiere in Not Südtondern und blickt auf einen jungen Tiger-Kater, der ihr vertrauensvoll um die Knöchel streift. „Pelle“ hat sie das etwa einjährige Tier getauft, das seit einer Woche in der Obhut der Tierauffangstation in Bärenshöft ist – und einiges hinter sich hat.

„Der Kater irrte herrenlos und völlig desorientiert in Aventoft umher“, erzählt die Tierschützerin. „Das etwa einjährige Tier war wohl schon an mehreren Stellen gesichtet und verjagt worden. Die Finderin, die uns angerufen hat, war völlig panisch, da sie Angst vor Katzen hat“, berichtet Svenja Mauer-Günther weiter. Diese Angst sei bei Pelle aber völlig unbegründet gewesen, so die Tierschützerin: „Wie sich inzwischen herausgestellt hat, ist der Kater blind und taub, also völlig hilflos. Er kann weder angreifen noch weglaufen, weil er nichts sieht.“

Mittlerweile ist Pelle in ein komfortables Einzelhäuschen in der Auffangstation eingezogen. Svenja Mauer-Günther gibt zu: Zunächst habe sie nicht recht gewusst, wie es mit dem Kater weitergehen sollte. Jedoch: „Er kommt erstaunlich gut zurecht, frisst gut und benutzt sogar das Katzenklo“, sagt die Tierschützerin erfreut. Ein Tierarzt habe ihn durchgecheckt und bestätigt: Der Kater kann tatsächlich weder hören noch sehen. „Aber sonst ist er gut genährt und allgemein in guter Verfassung. Auch deshalb vermute ich, dass er ausgesetzt wurde.“

In freier Wildbahn hätte das Tier nicht lange überlebt, da ist sich Svenja Mauer-Günther sicher: „Ihn auszusetzen – das ist grausam. Warum wurde nicht vorher der Tierschutz informiert? Der Kater ist schwer behindert. Er kann nicht jagen und würde auch nichts zu Trinken finden. Oder er wäre von einem Auto überfahren worden.“ Dadurch, dass er gefunden wurde, ist Pelle mit einer Bisswunde davongekommen. Zugeschnappt hat wahrscheinlich eine andere Katze oder ein Hund, doch die Wunde heilt gut.

„So ein toller Kämpfer hat eine Chance verdient“, findet die Vorsitzende von Tiere in Not Südtondern. Sie hofft, dass sich für Kater Pelle ein neues Zuhause mit verständnisvollen Besitzern findet. „Er ist sehr verschmust und stubenrein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er in meine Richtung guckt, wenn ich mich nähere – vielleicht spürt er die Vibrationen.“ Aufgrund seiner Einschränkungen sei reine Wohnungshaltung ein Muss, zudem sollten keine Treppen in dem Bereich sein, in dem er sich aufhält. „Ideal wären ruhige Halter mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen, vielleicht funktioniert es auch gut mit einer lieben anderen Katze.“

Wer sich für Pelle und die Tierauffangstation Bärenshöft interessiert, erfährt mehr unter der Telefonnummer 04639/ 781838 oder im Internet: www.tiereinnot.net.