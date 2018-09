NIEBÜLLER DEMENZTAGE : Wer Alzheimers Neugierde weckte

Die Szenische Lesung „Die Akte der Auguste D.“ am kommenden Mittwoch ist kultureller Höhepunkt der Niebüller Demenztage.

von Anja Werner

21. September 2018, 12:46 Uhr

Mit den Niebüller Demenztagen bietet die Stadt gemeinsam mit den teilnehmenden Organisationen, bereits zum dritten Mal eine Plattform der Information und des Austausches. Organisiert wurde das Programm von Holger Heinke (Stadt Niebüll), Angelica Lorenzen (Sozialpsychiatrischer Dienst und Pflegestützpunkt beim Kreis Nordfriesland), Catharine Meseritzer (Ankergruppe Seniorenwohnanlage Niebüll-Gath, Begegnungsstätte), Ruthild Schiller (Tagespflege der Pflegediakonie in Niebüll) und Dr. Carsten Thoroe (Alzheimergesellschaft Nordfriesland).

Bis Anfang Oktober steht eine Reihe von Veranstaltungen auf dem Programm, etwa ein Verwöhnfrühstück für pflegende Angehörige am heutigen Samstag ab 8.30 Uhr in der Tagespflege der Pflegediakonie in der Bahnhofstraße oder ein Sturzpräventionstraining am Dienstag, 25. September von 10 bis 11 Uhr im Friesischen Wohnpark. Kultureller Höhepunkt der Demenztage ist nach dem Dafürhalten der Veranstalter am Mittwoch, 26. September, die szenische Lesung „Die Akte der Auguste D.“ von Ulrike Hofmann-Paul um 18 Uhr in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

1901 legt der Arzt und Hirnforscher Alois Alzheimer eine Krankenakte über einen medizinischen Fall an, der seine Neugierde und seinen Forschergeist weckt. Seine Patientin Auguste Deter zeigt Symptome, die er vorher noch nie beobachtet hat. Weder in Untersuchungen, noch in langen Gesprächen kommt er der Krankheit auf die Spur. Erst nach ihrem Tod gewinnt er Sicherheit über die bis dahin rätselhafte Krankheit, die seinen Namen erhalten wird. Kern des Theaterstücks mit Ulrike Hofmann und Basil Dorn sind die Dialoge zwischen Alzheimer und Auguste, die sowohl die emotionale Seite der Kranken, die Überforderung der Angehörigen, als auch das Interesse des Arztes zeigen und in ihrer Unmittelbarkeit auch heute noch berühren.

Am Sonntag, 30. September, zeigt Ecks Kino Niebüll um 16 Uhr den Film „Small World“ mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle, ein spannendes Familiendrama, in dem eine Alzheimererkrankung ein altes Familiengeheimnis lüftet.

Am Montag, 1. Oktober, lädt das Tanzstudio Stümer um 10.30 Uhr zur Bewegung nach Musik ein, und in der Seniorenresidenz Alloheim findet am selben Tag um 19.30 Uhr ein Treffen für Angehörige statt.

Ein Angebot zu den Demenztagen macht auch der Bauernhof-Barfußgarten in Neukirchen. Veronika Golomb-Petersen lädt Erkrankte und Angehörige bis zum 30. September zu einem Tier- und Naturerlebnis nach Süderfreersbüll ein. Anmeldung unter Telefon 0174/4158838.

Am 4. Oktober findet in der Begegnungsstätte um 15 Uhr ein Begegnungscafé statt. Dort gibt es unter anderem einen Demenzparcours der Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein.