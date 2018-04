Festivalkonzert : Wenn mystische Trolle tanzen

FolkBaltica im Charlottenhof präsentiert die Klang- und Zauberlandschaften von sechs außergewöhnlichen Künstlerinnen.

von Arndt Prenzel

29. April 2018, 16:21 Uhr

Zum Glück für das Publikum machte das FolkBaltica Festival wieder Station in Klanxbüll. Unter dem Titel „Trolldans“ traten die Gruppen „Sutari“ und „Huldrelokk“ auf. Im Mittelpunkt stand der sehr energische und zumeist dramatische Gesang. Von Beginn an musste sich das Publikum konzentrieren, um die Gesänge in sich aufzunehmen.

Die polnische Frauen-Band Sutari erzählte nach der Pause auf mystische Art Geschichten, die sich sowohl im realen Leben wie auch in Märchen abspielen könnten. Die drei sangen vom Lebensgefühl junger Frauen – vom Überschwang der ersten Liebe, von der Wut über den untreuen Geliebten, von den Sorgen wegen der ungewollten Schwangerschaft. Vertont wurden diese Texte mithilfe einer Musik, die stark von traditionellen polnischen Liedern inspiriert ist.

Das Trio Sutari verstand es schnell, die Zuhörer mit seinen intensiven Interpretation der uralten Musik und originellen Instrumentalversionen mitzureißen. Putzig: Eingesetzt wurden Küchengeräte neben traditionellen polnischen Musikinstrumenten – und auch der Klang von Wasser in einer Schale, Reibe, Wasserkanne, Schneidebrett, Flaschen oder Handmixer. Sie spielten aber auch eine Sonderform des kleinen polnischen Basses „Basetla“, dazu zwei Violinen und eine Trommel. Doch über allem schwebte ein wirklich eindringlicher, oft dreistimmiger Gesang. Eine besondere Art, die alte polnische Folkmusiktradition weiterzuentwickeln. Zosia Zembrzuska (Baraska), Basia Songin und Kasia Kapela mit ihren unüblichen Perkussionsinstrumente trafen im Charlottenhof auf drei skandinavische „Schwestern” vom Trio Huldrelokk, das sich im Laufe der letzten zehn Jahre mit seinen kühnen Interpretationen von instrumentaler und skandinavischer Folkmusik, virtuosen Violinen, groovenden Gitarren und verlockenden Stimmen einen guten Namen als neue Formation gemacht hat. Huldrelokk ist die Bezeichnung für den lockenden Ruf der Waldnymphen. Den drei skandinavischen Frauen ist es seit ihrem Debüt 2009 gelungen, eine große und treue Zuhörerschaft um sich zu versammeln. So auch im Charlottenhof: Hier wechselten Huldrelokkk scheinbar schwerelos zwischen federleichten Folk-Tänzen und echten Minne-Balladen. Stimmen als Instrument: Ihre Musik klingt bei aller Mystik mal modern, dann ergreifend und ist immer raffiniert. Los geht es mit einem schwedischen A-Cappella-Begräbnis-Lied. Bei „Huldrehalling“ stellt Kerstin Bloding die Welt der Trolle vor und präsentierte ihren Kuhschwanz.

Viel geht mit Humor. So, wenn ein Ritter einer Jungfrau begegnet, sie aber nicht wie gewöhnlich einfach auf sein Pferd „schnallt“, sondern vor der von ihr gestellten Fülle an Anforderungen aufgibt. Mal sind die Songs eher verträumt, sinnenreich, dann knarzt und brummt es gewaltig. Langsam geht es los, dann steigert sich das Tempo – bis zur Begeisterung der Zuschauer. Oft versteckt in dieser Musik ist ein feministischer Humor.

Protagonistin Kerstin Blodig (Gesang, Gitarre, Bodhrán, Bassmaker), die studierte Musikerin, Komponistin und Produzentin, gilt als Ikone skandinavischer und keltischer World-Musik bezeichnen. Sie ist außerdem offizielle Repräsentantin von Gibson Guitars, für die sie eine der spektakulärsten Akustikgitarristinnen der europäischen Szene ist.

Mia Gunberg Ådin (Gesang, Geige, Nykkelharpa) und Liv Vester Larsen (Gesang, Geige, Stomp (Stomp-Box) standen ihr kongenial zur Seite. Mia Gunderg Ådin hatte ihren „Auftritt“ mit „Kyrkpolska/Fast jag ar en fatting flicke“. Auf der Nykkelharpa spielt sie diese beiden Lieder fröhlich, leicht und unbeschwert. Diese sehr tanzbaren Stücke laden ein, sich im Kreis zu drehen. So wunderbar das musikalische Werk begonnen hat, endet es auch.

„Visa e August i Trorve“ ist ein schöner Abschluss der Reise durch die Musik von Huldrelokk. Ein sehr gefühlvolles, verträumtes Lied. Die überwiegend weiblichen Zuschauer waren hingerissen. Riesenbeifall zum Schluss. Ein Doppelkonzert, das mehr Besucher verdient gehabt hätte.