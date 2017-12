Wenn Muttersprachler loslegen

vergrößern 1 von 1 Foto: prenzel 1 von 1

Englisch lernen die Gymnasiasten in ihrer Schulzeit: Doch wie weit reichen eigentlich die Kenntnisse? Die Neuntklässler wie die Elftklässler der Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) durften sich selbst testen. Denn die deutsch-britischen Autoren David Fermer und Holly-Jane Rahlens waren im Rahmen der Schlewig-Holsteinischen Lesetage zu Gast in der FPS. Dank der Unterstützung durch den Förderverein und Freundeskreis der Schule und der Stadtbücherei kamen die Literaten in die Aula. „Das läuft schon zum fünften Mal“, so die Englisch- und Französisch-Lehrerin Anja Choquer.

David Fermer ist ein „Comebacker“, er war im Vorjahr schon zu Gast. So fühlte er sich wie Zuhause und gab wie ein Medienprofi eine überzeugende Performance ab. Nur Vorlesen ist schon lange nicht mehr. Heute gibt es dazu bunte Bilder und Filme, um die Jugendlichen einzufangen. David Fermer hat dazu eine sehr charmante, lockere Art. Schnell hingen ihm die Jugendlichen an den Lippen, machten intensiv mit. Auch, als der Autor zu Beginn nach Kenntnissen über Australien nachfragte – dort spielt seine neue Geschichte „Coast to Coast“.

Zuvor berichtete der in Berlin lebende Autor entspannt über seine Aktivitäten im letzten Jahr, zeigte dazu entsprechende Fotos. Natürlich steht er dabei im Mittelpunkt, es ist Eigenwerbung, doch seine „Amazing Adventures of Jack London“ sind spannend und schön illustriert. Wobei Jack London nicht der berühmte Autor ist, sondern ein Junge – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch die Entstehung seines neuen Romans ist Thema. Die Realität, dass Flüchtlinge angeschwemmt werden – eine Tragödie, die den Autor bewegt. „Vorher hatte ich eher lustige Sachen geschrieben.“ Doch nun kam die Kehrtwende. „Ich lasse die Geschichte am Strand von Australien spielen“, so David Fermer. Dann geht es richtig los „in english“. Die Schüler verfolgen die Ereignisse gebannt. Doch der Vorleser unterbricht schnell. Sein Protagonist findet einen Flüchtling. „Was würdet ihr tun?“ fragt der Vortragskünstler. „Call the police“ oder „call the parents“ antworten die Schüler und lassen sich gleich danach über Landesgrenzen und Gesetze aufklären. David Fermer serviert ein Kompaktpaket aus Zuhören und Informationen – lehrreich und unterhaltsam zugleich. Später gelingt ihm das Ganze noch einmal, diesmal mit den „Amazing Adventures of Jack London“ für die Sechstklässler.

Holly-Jane Rahlens kam mit „Infinitissimo“ bei den Älteren ebenfalls bestens an. „Infinitissimo is the tale of a quest through time and space to rescue a lost emotion — love.“ Auch Rahlens war schon einmal in Niebüll zu Gast. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin kam Anfang der 70er Jahre aus ihrer Heimatstadt New York nach Berlin. Mit Funkerzählungen, Hörspielen und Solo-Bühnenshows machte sie sich dort in den 80ern und 90ern einen Namen. Außerdem arbeitete sie als Journalistin, Radiomoderatorin und Fernsehautorin, bis sie sich ganz dem Schreiben widmete.

Das nach ihrer Idee von Antje Vohwinckel geschriebene und inszenierte Hörspiel Daily-Soap erhielt 2000 den Prix Europe als Best European Radio Drama. 2003 gewann sie den Deutschen Jugendbuchpreis.