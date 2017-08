„Wenn ich schreibe, bin ich in Trance“

vergrößern 1 von 1 Foto: Albert 1 von 1

Wie viele Gedichte er in seinem Leben schon geschrieben hat, kann Vance Bergstädt nicht sagen. Aber darum, die Verse aufzubewahren, geht es dem 23-Jährigen auch nicht. Ein Virus auf seinem Computer hatte zuletzt mehr als die Hälfte seiner Werke dahingerafft, schlimm findet der Lecker das nicht. Er verfasst die Verse, um damit „emotionalen Kram“ abzubauen – andere würden vielleicht gewalttätig, er hingegen greift zum Stift, sagt er. „Emotionalen Kram“ hat der Lecker in den vergangenen Jahren mehrfach erfahren müssen. Zwischen seinem 12. und seinem 18. Lebensjahr starb fast in jedem Jahr ein Mensch, der ihm nahestand. Bei seiner drei Jahre älteren Schwester wurde ganz plötzlich Leukämie diagnostiziert. Innerhalb nur weniger Tage starb das Mädchen. Ein Freund verunglückte tödlich auf eisglatter Straße mit seinem Auto. Und schließlich starb auch seine Großmutter an Krebs. Eine unbeschwerte Jugend sieht anders aus. Mit dem Gedichteschreiben hat er einen Weg gefunden, seine Trauer auszudrücken und aktuelle Probleme zu verarbeiten.

„Wenn ich schreibe, bin ich Trance – dann vergesse ich alles und wenn mich jemand anspricht, dann reagiere ich nicht“, sagt er. Vor allem aktuelle Erlebnisse sind inzwischen Thema seiner Gedichte – was dabei nach vorne drängt, sei ganz unterschiedlich, es sei meist „ganz wild gemischtes Zeug“, sagt der junge Gedichteschreiber, der in seiner Ausbildung zum Elektroniker weit entfernt ist von Lyrik und Poesie. Sowohl Beziehungen, die amerikanische Politik, als auch Flüchtlinge in Deutschland beschäftigen ihn. Aber auch Dinge, die ihm Freunde berichten – Streit mit den Eltern und die Trennung von einer langjährigen Freundin etwa – macht er das zum Thema seiner Strophen.

Angefangen hat alles „ganz harmlos“ mit einem Gedicht, das ihm 2008 ein Mädchen geschrieben hatte, zu dem er damals engen Kontakt hatte. „Das hat mich dazu inspiriert selbst zu schreiben“, sagt Vance Bergstädt. Zunächst schrieb er nur Dinge auf, die sich nicht reimten. Inzwischen schreibt er meist in Versform, auch sein Gedicht „Schule an einem Samstag“, das er kürzlich zur Verabschiedung der Oberstufe an seiner Schule verfasst sowie vorgetragen hatte (siehe Kasten unten) ist im Reimschema geschrieben. Ist die Grundidee in seinem Kopf präsent, dauert es oft nur wenige Minuten, bis das Gedicht auf dem Papier steht. „Die Zeilen habe ich erst am Morgen der Veranstaltung verfasst – unter Druck“, sagt Bergstädt. Rund 70 Zuhörer hatte er in der Schule – die anschließende Resonanz: durchweg positiv. Sein Terrain ist die große Bühne trotzdem nicht. Auch Geld verdienen möchte er mit seinen Texten bisher nicht. „Ich wollte eigentlich nie damit an die Öffentlichkeit“, sagt er. Zwar würden Freunde, die seine Zeilen lesen, ihn ihn immer wieder dazu ermutigen, das Geschriebene zu veröffentlichen. „Aber ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist“, sagt er. Zu sehr zweifele er noch an der Qualität des von ihm verfassten Stoffs.

Sein nächstes Ziel ist es, sein Fachabitur zu machen und vielleicht Soziale Arbeit zu studieren. In der Zukunft ist es ihm wichtig, unabhängig zu sein und einen Beruf auszuüben „von dem ich nicht nur leben, sondern auch Geld verdienen kann“.

