Weihnachtsmann bleibt zuhause

53 Jahre ist Uwe Wiebrodt am 24. Dezember beschäftigt – wegen Corona verbringt der Lecker erstmals Heiligabend mit seiner Frau

Avatar_shz von Anja Werner

23. Dezember 2020, 15:41 Uhr

leck | „Ich selbst habe, bis ich zur Schule kam, an den Weihnachtsmann geglaubt. Das ist bis heute die Zeit, wo dieser wunderbare Zauber für die meisten Kinder verloren geht“, sagt Uwe Wiebrodt. Doch beim Blick auf den 68-Jährigen, wie er mit einem tiefen „Ho, ho, ho!“ auf einmal zwischen den Bäumen in seinem weitläufigen Garten an der Lecker Au erscheint, kommen auch bei größeren Kindern für einen kurzen Moment Zweifel auf, ob es den Weihnachtsmann nicht doch gibt. Denn so müsste er aussehen, so müsste er sich bewegen, so müsste er sprechen.

Die Authentizität seiner Erscheinung liegt an einer von der Liebe zum Detail geprägten äußeren Erscheinung, einer von der Liebe zu diesem ganz besonderen Job geprägten inneren Einstellung und einer Erfahrung, die nicht nur in Südtondern ihres gleichen sucht. Denn bereits seit 53 ist Uwe Wiebrodt als Weihnachtsmann unterwegs, besucht und beschert seitdem am Heiligabend vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend zahlreiche Familien mit Kindern, besucht in den Tagen zuvor Seniorenheime sowie Weihnachtsfeiern und ist seit vielen Jahren auch im Lecker Weihnachtsdorf zuhause. Doch in diesem Jahr ist alles anders, erstmals seit 53 Jahren wird Uwe Wiebrodt am Heiligabend bei seiner eigenen Familie sein können.

Eine schöne Aussicht, und doch: „Mir blutet einfach das Herz, es tut mir so leid, besonders für die Kinder, die auch dieses Jahr auf mich warten werden, zu denen ich aber wegen Corona nicht kommen kann.“

Dass der Lecker Weihnachtsmann in seinem Alter selbst zur Risikogruppe zählt, ist dabei nicht seine größte Sorge, denn: „Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich das Virus in ein Seniorenheim oder in eine Familie tragen würde.“ Ein Weihnachtsmann auf Abstand mit Mundschutz, der Kinder nicht auf den Arm oder Schoß nehmen darf – das ist für den Mann im roten Mantel unvorstellbar.

Dass Kinder ihm gerne nah sein wollen, liegt zum einen an der aufwendigen und hochwertigen Kostümierung, die mit einem künstlichen Bauch in Form eines eingenähten Kissens beginnt. Die Verwandlung von Uwe Wiebrodt in den Weihnachtsmann dauert mindestens 20 Minuten, wenn die Weihnachtsfrau Margit hilft. Diese steht seit Jahrzehnten ganz hinter der außergewöhnlichen Passion ihres Mannes, hat sein Kostüms selbst angefertigt und achtet darauf, dass auch wirklich alles stimmt und richtig sitzt. Nicht fehlen dürfen dabei die Glocke und das goldene Buch, in dem vieles Wichtige und Besondere über die zu bescherenden Kinder steht. Es ist jedes Jahr wieder das Ergebnis einer sorgfältigen inhaltlichen Vorbereitung auf den „für mich wichtigsten Tag des Jahres“.

Mit Unverständnis und Ärger reagiert Uwe Wiebrodt auf die „Kollegen“, die sich fix ein billiges Kostüm aus dem Supermarkt überstreifen und dann in Jeans und Turnschuhen Kinder bescheren wollen. Denn so gehe der kostbare Zauber, den der Glauben an den Weihnachtsmann für Mädchen und Jungen mit sich bringt, viel schneller verloren. „Und gerade in dieser sich immer schneller drehenden und sich verändernden Welt ist dieser Glauben doch ein ganz wertvolles Geschenk.“

Die Weihnachtsmann-Passion hat Uwe Wiebrodt von seinem Vater übernommen. Als für diesen die Anfragen damals in Bergenhusen zu viel für eine Abend wurden, sagte er zu seinem Sohn im Teenageralter: „Mach du das doch auch!“ Eine Aufforderung, die der Mann, der seit 1997 in Leck lebt, bis heute niemals bereut hat. „Es ist anstrengend, aber es bringt durch besondere Erlebnisse auch so viele Freude.“

Was Uwe Wiebrodt dabei erstaunt: Trotz aller Digitalisierung, Entfremdung und einer steigenden Zahl von überforderten Eltern sei der Respekt vor dem Weihnachtsmann gleich hoch geblieben. „Es geht dabei viel um Psychologie, ich bin auch Pädagoge geworden. Ich belohne beispielsweise die Kinder, denen es schwerer fällt, ein Gedicht aufzusagen, weil sie stottern oder verunsichert sind, mit einem deutlich größeren Geschenk.“ Erfolgserlebnisse sind auch, wenn der Weihnachtsmann sechsjährige Zwillinge dazu bringt, endlich ihren Schnuller abzugeben, was den Eltern vorher lange Zeit nicht gelungen ist.

Mit Sorge blickt der Weihnachtsmann darauf, dass viel von der Bescheidenheit und den Weihnachtstraditionen verloren gegangen ist. „Früher wurde weniger konsumiert, aber mehr miteinander gesprochen und gesungen.“ In jüngster Zeit sei aber eine Besinnung auf die Werte, Gefühle und Düfte früherer Feiertage spürbar. Ganz besonders in diesem Pandemie-Jahr, in dem viele den Wert der Familie neu entdeckt hätten. Um so trauriger ist der Weihnachtsmann darüber, dass gerade wegen Corona der rote Mantel an diesem Heiligabend im Schrank bleiben muss. Er genieße zwar die Ruhe im festlich geschmückten Weihnachtshaus, „doch ich hoffe sehr, dass ich am 24. Dezember im kommenden Jahr wieder sehr beschäftigt sein werde.“