Absage des Friesenfestes : Wegen Corona: Keine Biike in Dagebüll

Bürgermeister sagt das Ereignis am 21. Februar ab.

Dagebüll | Maakt de biike ön!“ Dieser Ruf schallt am 21. Februar normalerweise auch in Dagebüll von vielen Einheimischen und auch immer mehr Gästen über das Meer in die kalte Februar-Luft. Doch nun wurde das traditionsreiche Friesenfest auch für den aufstrebenden T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.