Wechsel in der Führung bei den Mürwikern

Avatar_shz von shz.de

27. November 2019, 14:31 Uhr

niebüll | 2015 wurde die Mürwiker Ambulante Pflege GmbH als 100-prozentige Tochter der Mürwiker GmbH gegründet. Sie unterstützt die Pflegeleistungen in Wohneinrichtungen und Werkstätten. Dadurch wollte man die pädagogischen Kräfte entlasten. Die anfänglich kleinen Einrichtung wuchs. die neben den Mürwiker Klienten nun auch externe Kunden betreut. Jetzt gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung des ambulanten Pflegedienstes. Ute Christiansen wurde als Prokuristin der Mürwiker Ambulante Pflege GmbH Nachfolgerin von Ulrike Vossen-van Treeck, die in den Ruhestand ging. Gleichzeitig ist sie Abteilungsleiterin der Bereiche Wohnen und Tagesförderstätten in Niebüll. Hauke Hunger, der IT-Abteilungsleiter der Mürwiker GmbH ist, übernahm die Position von Geschäftsführer Thomas Stengel, der Geschäftsführer von der Mürwiker GmbH wurde. Die Mürwiker betreiben Werkstätten, Wohnstätten und ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen.