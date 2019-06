Wasserspaß mit Hintersinn

Das DLRG-Zeltlager in Stadum kombiniert Freude an Bewegung im Wasser mit Elementen der Rettungschwimmer-Ausbildung

von Dorthe Arendt

18. Juni 2019, 17:20 Uhr

Stadum | Abgebaut wird nur bei Gewitter – getreu dieser Richtlinie ließen sich die Teilnehmer des DRLG-Zeltwochenendes auf dem Gelände des Stadumer Freibades die Stimmung nicht verregnen. „Überhaupt wird bei den Nordfriesen nicht so viel gequakt“, sagte Jess Matthiesen vom DLRG Stadum im Rückblick. Und: Neben Regenpassagen gab es auch reichlich Sonnenschein.

Insgesamt 87 Kinder und Jugendliche der DLRG-Ortsgruppen von Föhr, aus Schafflund und Stadum hatten ihre Zelte am Stadumer Freibad aufgeschlagen. Während am Auftaktabend in einem Teil des beheizten Schwimmbeckens unter anderem Stadums Altbürgermeister Werner Klingebiel beim Wasserball in Aktion war und diese Sportart schon Tradition beim DLRG-Wochenende hat, feierte nebenan eine neue Disziplin Premiere: Vier gewinnt.

Hier galt es, nicht nur schneller zu schwimmen als das gegnerische Team, sondern auch noch die Spielsteine taktisch zu platzieren; eine Mannschaft erreichte im Eifer des Gefechts sogar ein „Fünf gewinnt“. Nicht nur Schwimmer gerieten hier außer Atem, sondern auch die Fans am Beckenrand – Eltern, Geschwister, Trainer, Nachbarn –, die lautstark anfeuerten und Tipps gaben.

Das Engagement auf allen Ebenen setzte sich auch an den Folgetagen fort: Jugendliche und Erwachsene tummelten sich in Teams oder als Einzelkämpfer im Wasser. Ob beim Jedermann-Wettkampf „Stadumer Dreikampf“ oder bei den Mannschaftswettkämpfen mit Kleiderschwimmen, Golfballtransport oder Mattenschwimmen – stets gaben alle alles.

Auch wenn Spaß an Bewegung und Sportsgeist im Vordergrund standen, so schwang auch ein ernster Hintergrund mit, waren doch zum Beispiel bei den Wettkämpfen Elemente aus der Ausbildung zum Rettungsschwimmer zu finden. „Es gelingt uns immer ganz gut, beim Nachwuchs die Bereitschaft zu wecken, später Rettungsdienste in der Wasserwacht zu übernehmen“, sagte Jess Matthiesen. Probleme bei der Besetzung der Aufsicht gebe es im Stadumer Schwimmbad nicht. „Insgesamt leisten die Stadumer einen guten Anteil der Badeaufsichten im nördlichen Kreis Nordfriesland“, so Matthiesen. Auch Schwimmunterricht für Kinder und Erwachsene bilde einen Schwerpunkt der Arbeit der DLRG Stadum.