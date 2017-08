„Wasser marsch“ für das Erlebnisbad

vergrößern 1 von 1 Foto: Karin Johannsen 1 von 1

Gestern Mittag drehte Badebetriebsleiter Thomas Neidt im Keller die Räder an den Wasserleitungen auf, damit das frische Drei-Harden-Nass in das große Schwimmbecken fließen kann. 900 000 Liter gehen dort hinein und dauern wird die Aktion mindestens bis heute Mittag. Bis zum Wochenende wird das Wasser auf angenehme 28 Grad aufgewärmt sein. Am Sonntag, 27. August, öffnet die Einrichtung wie gewohnt um 10 Uhr. Das Erlebnisbad war seit Ende Juni wegen Reparatur- und Reinigungsarbeiten geschlossen worden, die geplante Eröffnung musste um zwei Wochen verschoben werden.



von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 21.Aug.2017 | 17:16 Uhr