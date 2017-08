Heimvorteil : Was macht Leck als Einkaufsort aus?

vergrößern 1 von 1 Foto: arendt 1 von 1

Leck | Wenn man Gemeindemanagerin Sabine Schwarz fragt, was Leck zu einem attraktiven Einkaufsort macht, muss sie nicht lange nachdenken. Kürzlich sei ein Kunde in den örtlichen Elektromarkt gekommen, mit einem uralten Kofferradio voller Farbkleckse, erzählt sie. „Das hatte er jahrelang zum Renovieren genutzt. Nun war die Antenne abgebrochen – und das Radio spielte nicht mehr.“ Der Fachmann vor Ort habe noch eine Antenne da gehabt, die er umgehend angebracht habe. „Das Gerät funktionierte wieder – im Normalfall hätte der Kunde das Radio neu kaufen müssen.“

Fachberatung, Service, Flexibilität und persönliche Bindungen hebt auch Ute Rusdorf heraus, stellvertretende Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Leck. „Ob Reparaturen oder Sonderwünsche: Man macht in Leck vieles möglich, was es in anderen Orten nicht gibt – und im Internet schon gar nicht. Hier kennt und schätzt man seine Kunden“, berichtet die Betreibern des Coffee & Spirit. „Ich kaufe zum Beispiel im hiesigen Modegeschäft meine Kleidung und weiß genau: Wenn Kunden etwas ganz Bestimmtes haben wollten und das im Geschäft nicht vorrätig wäre, würde man versuchen, das Gewünschte zu bestellen, auch wenn es aus der Kollektion vom vergangenen Jahr ist.“

Auch Sabine Schwarz weiß aus eigener Erfahrung, dass das gute Angebot oft ganz nah ist. Auf der Suche nach einer Smartwatch habe sie zunächst das Internet durchforstet, das ihr einen Händler in Flensburg empfahl. Trotzdem fragte sie im Fachgeschäft vor Ort nach. „Und siehe da: Es war genau die Uhr vorrätig, die ich mir online ausgesucht hatte. Und die Smartwatch kostete dasselbe wie im Internet.“ Das Angebot in Leck sei überraschend vielfältig, bestätigt Ute Rusdorf: „Ich gucke immer erstmal, ob es das, was ich suche, auch hier vor Ort gibt.“

Das Internet birgt dabei auch Vorteile für den stationären Handel: Durch einen ansprechenden Webauftritt können lokale Händler ihr Angebot und ihr Team präsentieren. „Und wenn man keine eigene Homepage hat, ist es eine Grundvoraussetzung, zumindest Adresse und Öffnungszeiten zum Beispiel als Google-Eintrag zugänglich zu machen“, rät Sabine Schwarz. Deshalb seien auch schnelles Internet und freies W-Lan wichtige Themen: „Da wird Leck immer besser. Die Breitbandversorgung ist auf einem guten Weg, und die Bücherei und auch einige Geschäfte bieten bereits freies W-Lan an.“

Riechen, schmecken, anfassen, anziehen, ausprobieren: Das alles kann das Internet jedoch definitiv nicht bieten. Leck als Einkaufsort aber sehr wohl. Sabine Schwarz: „Kunden können auf dem Wochenmarkt den Apfel probieren, im Elektromarkt das Fernsehbild angucken, im Bekleidungsgeschäft den Stoff fühlen, beim Fachhändler mit dem Fahrrad eine Probefahrt machen.“ Und was Leck zudem auszeichne, seien eine gute Verkehrsanbindung sowie besonders auch im Ortskern gute Parkmöglichkeiten und kurze Wege. „Man darf nicht vergessen, dass wir in Leck auch eine Versorgungsfunktion für die Region haben. Und dank des Ladelunder Bürgerbusses kommen auch Bürger ohne Auto aus den umliegenden Orten zum Einkaufen nach Leck.“ Je nachdem, wo man vom ZOB aus hinwolle, könne man die entsprechende Stichstraße wählen, um schnell am Wunschladen anzukommen. Und wer per Pkw anreise, bekomme immer einen Parkplatz – sogar direkt am Wochenmarkt.

Allerdings: „So ein Ort lebt nur, wenn die Leute ihn und das Angebot auch nutzen“, gibt Ute Rusdorf zu bedenken. Sabine Schwarz ergänzt: „Wir sind von den Geschäften abhängig, die dieses Angebot vor Ort halten. Aber Händler, Gastronomen und Dienstleiter sind wiederum von Kunden abhängig, die regelmäßig wiederkommen und den Handel vor Ort unterstützen.“

Von Apotheke bis Zoohandlung, von Ortskern bis Gewerbegebiet: Rund 120 Mitglieder hat der HGV Leck aktuell. Eine Mitgliedschaft sei keine lästige Pflicht, sondern vielmehr eine Chance, Teil eines Netzwerks zu werden und es aktiv mitzugestalten. Ute Rusdorf empfiehlt zudem wärmstens, sich in Leck über das Geschäftliche hinaus einzubringen. „Beim Weihnachtsmarkt mitmachen, den Bürgerfestverein unterstützen: Man sollte hier bereit sein, über andere Wege auf die Leute zuzugehen, außer in seinem Laden zu sitzen und zu hoffen, dass Kunden hereinkommen.“ Wenn die Menschen erstmal erfahren hätten, wer man eigentlich sei und man sich ihr Vertrauen verdient habe, zahle sich das aus: „Dann kann man hier auch scheinbar verrückte Geschäftsideen etablieren“, ist die Überzeugung von Ute Rusdorf.

„Wir haben viele inhabergeführte Läden, was ich toll finde, weil die Kontinuität da ist“, lobt Gemeindemanagerin Sabine Schwarz. Viele Bürger schätzten gerade diese langjährigen, personengebundenen Kontakt zwischen Gewerbetreibenden und Kunden. „Aber auch die langjährigen Inhaber müssen einmal aufhören. Es wäre schön, wenn möglichst viele Kunden auch die Nachfolger unterstützen“, sagt Sabine Schwarz. „Und überhaupt Neuem eine Chance geben“, fügt Ute Rusdorf hinzu. Einige unvermietete Gewerberäume bieten derzeit Raum für kreative Geschäftsideen. „Interessierte können sich gerne bei mir melden – sowohl mögliche Mieter als auch Vermieter“, sagt die Gemeindemanagerin.



Kontakt zu Sabine Schwarz unter Telefon 04662/8110 oder E-Mail an info@hgv-leck.de.





von Lea Sarah Albert

erstellt am 29.Aug.2017 | 08:37 Uhr