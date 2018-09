Wanderung am Gotteskoog-See

von Redaktion Nordfriesland

17. September 2018, 13:54 Uhr

Unter dem Motto „Natur erleben“ findet am Freitag, 21. September, eine natur- und landschaftskundliche Erlebniswanderung für die ganze Familie am Gotteskoog-See statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr die Aussichtswarft an der Aventofter Straße (Richie Hügel). Die Leitung übernimmt Natur- und Landschaftsführer Carl-Heinz Christiansen. Mit etwas Glück wird sich der Seeadler und der Tanz der Stare beobachten lassen, so die Verantwortlichen. Es empfehlen sich die Mitnahme eines Fernglases und festes Schuhwerk, da der etwa 2,5 Kilometer lange Weg nur als Naturpfad besteht. Der Kostenbeitrag beträgt 3 Euro.