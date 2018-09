Wanderung am Gotteskoog-See

von Antje Walther

10. September 2018, 11:10 Uhr

Unter dem Motto „Natur erleben“ findet am Freitag, 14. September, eine natur- und landschaftskundliche Erlebniswanderung für die ganze Familie am Gotteskoog-See statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr die Aussichtswarft an der Aventofter Straße (Richie Hügel). Dort startet unter Leitung des Natur- und Landschaftsführers Carl-Heinz Christiansen die Wanderung am Renaturierungsgebiet. Mitnahme eines Fernglases und festes Schuhwerk empfohlen. Teilnahmegebühr drei Euro.