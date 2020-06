Wandern in Leck: Bitte mit Abstand

Avatar_shz von Dorthe Arendt

08. Juni 2020, 13:34 Uhr

Leck | Die Wanderfreunde Leck machen darauf aufmerksam, dass die Wanderveranstaltungen zu Gunsten der Unicef-Kinderhilfe im Juni und die Wanderveranstaltung am 29. und 30. August in Leck-Klintum aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und an einem späteren Termin nachgeholt werden. „Alle anderen Wanderveranstaltungen sind voraussichtlich bis in den September abgesagt, unseren Gästen bieten wir weiterhin die schönen und interessanten permanenten Wanderwege im Langenberger Forst und in den Nachbar-Gemeinden an. Aber: halten Sie Abstand“, heißt es weiter. Weitere Infos unter Tel. 04662/7339.