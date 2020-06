Niebüll : Wandern für Trauernde im Langenberger Forst

Menschen sollen nach schweren Schicksalsschlägen neue Kraft in der Natur tanken können.

von Anja Werner

16. Juni 2020, 15:41 Uhr

niebüll | Die Natur hilft, wenn Trauer und Schmerz den Körper vor allem aber auch die Seele belasten. Daher wird auch während der Corona-Krise ab Sonnabend, 20.Juni, vom Wilhelminen-Hospiz in Niebüll wieder Wandern für Trauernde im Langenberger Forst angeboten.

In Begleitung fachlich ausgebildeter Trauerbegleiterinnn geht es in die Natur, um sich auf den Augenblick zu fokussieren, die Schönheit der Flora und Fauna wahrzunehmen und dadurch Kraft zu tanken. Auf der Wanderung gibt es Möglichkeiten, miteinander zu reden oder auch still seinen Gedanken zu folgen.

Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Ortsausfahrt Leck auf dem Parkplatz gegenüber der Straßenmeisterei. Die Gruppe wird etwa drei Stunden unterwegs sein, wobei zwischendurch eine Pause eingelegt wird. Aufgrund der Hygienevorschriften dürfen keine Getränke angeboten werden.

Teilnehmer sollten sich daher selbst versorgen. Außerdem ist Wetterfeste Kleidung mitzubringen. Eine „Anmeldung ist nicht erforderlich, fühlen Sie sich herzlich willkommen“, sagen die Trauerbegleiterinnen. Diese stehen für Fragen auch gerne zur Verfügung, unter der Telefonnummer 04661/ 6070755.