Deutsch-Dänischer Spieletag in Niebüll : Wandel in der Spielkultur

Das Interesse am deutsch-dänischen Spieletag in Niebüll wird immer größer.

von shz.de

18. November 2018, 16:52 Uhr

In der Dänischen Schule herrschte Hochbetrieb. Am Sonnabend lief dort der dritte Spieletag unter dem Motto „Spil uden grænser – grenzenlos spielen“. Die Idee von Kim Petersen vom dänischen Kulturverein SSF, neu entwickelte und bekannte Gesellschaftsspiele als Magneten für einen kommunikativen Nachmittag zu nutzen, schlug ein. Rund 300 Besucher kamen, nicht nur aus dem Grenzland, sondern auch aus Hamburg oder gar von weiter her.

„Wir freuen uns über die tolle Resonanz“, sagte der strahlende Veranstaltungsleiter, der gemeinsam mit seiner Spiele-Gruppe „Die anderen“ das Konzept entwickelt hat. „Wir sind seit Jahren auf Spielemessen und wissen, was läuft“, sagte sein Mitstreiter Kai Starck, der gemeinsam mit Thomas Nielsen sein neu entwickeltes Spiel „Vejen“ präsentierte. „Hier geht es um den Ochsenweg, das Symbol für die deutsch-dänische Verknüpfung“, sagte der Lecker Jung. Spieleverleger Henning Voss aus Itzehoe zeigte, wie das Spiel, das im März auf den Markt kommt, funktioniert.

In der Turnhalle waren an vielen Tischen Spielegruppen in Aktion: Jung und alt, bunt gemixt. Wer wollte, setzte sich dazu. Aus Hamburg war Mac Gerdts dabei, der sein „Concordia Venus“ den staunenden Spielfreunden vorstellte. „Einzigartig,was hier los ist“, lobte der Hanseat. „So viele Interessierte bringen sonst nur Großstädte auf die Beine.“

Auch Norbert Grimm, der von Sylt herübergekommen war, zeigte sich beeindruckt. „Einen Spieletag brauchen wir auch auf der Insel.“ Maike Rettke aus Stedesand war mit ihren beiden Kindern mehrere Stunden in der Turnhalle. „Wir sind schon seit Mittag hier.“ Astrid Thomsen war aus Husum angereist: „Ich finde gerade die neuen Spiele toll.“ Sie probierte als echte Nordfriesin mit viel Spaß „Das tiefe Land“ – Deichbau und Schafzucht.

Tradition war auch angesagt: Der Niebüller Bridgeclub führte Neulinge in die Kunst der Strategie ein. Ganz in der Nähe sah es stark nach Fantasy aus. Hier spielten junge Leute das „Spiel Warhammer“, ein „Table Top“ mit Miniaturen, das im Jahr 40 000 angesiedelt ist.

Kai Starck sieht einen Wandel in der Spielkultur. „Wir dachten vor einiger Zeit, es geht nur noch Richtung Weltraum“, so der Spieleentwickler. „Doch inzwischen merken wir, dass Kooperation das Thema ist. Nicht mehr als Egokrieger siegen, sondern gemeinsam gewinnen, ist angesagt.“ So muss bei „The Mind“ die Gruppe ein gemeinsames Zeitgefühl entwickeln, um Zahlensprünge zu erahnen. Wenn das klappt, geht es weiter . . .

Das Angebot des so perfekt gelungenen Spieletages wurde bis zum Abend intensiv genutzt.

Weitere Informationen zu Thema Spielen unter www.ggnf.de