Benefizaktion : Waffeln für guten Zweck

Konfirmanden backten eifrig in zwei Schichten für die Unterstützung von Jugendprojekten der Kirche.

von Hans-Werner Christiansen

23. Dezember 2018, 16:07 Uhr

Süderlügum | Jeder, der am Sonnabend den DM Drogerie-Markt in Süderlügum betrat, dem kam ein köstlicher Duft von frisch gebackenen Waffeln entgegen. Hatten doch die Konfirmanden der örtlichen Kirchengemeinde gemeinsam mit Pastor Matthias Corves im Eingangsbereich einen Stand aufgebaut, um ihre leckeren frischen Backwerke an die Kunden zu verkaufen.

Mit sehr viel Freude und Elan waren die Jugendlichen bei der Sache und boten auch schon draußen vor dem Eingang Geschmacksproben der Waffeln entweder mit Puderzucker oder einer Nuß-Nougat-Creme an. Dazu konnte man auch einen vom Geschäft zur Verfügung gestellten Bio-Traubensaft probieren.

Die Waffeln gingen dann auch weg wie die berühmten warmen Semmel – sehr zur Freude von Pastor Corves und Stella Paulsen vom Kirchengemeinderat. Ermöglicht und eingeladen zu dieser vorweihnachtlichen Aktion hatte der DM Markt, der auch neben dem Saft die überwiegenden Zutaten für den Waffelteig gesponsert hatte, den die Konfirmanden mit ihren Eltern vorbereitet hatten.

Hierbei wurde möglichst Wert auf Bio-Produkte gelegt, wie Matthias Corves beteuerte. „Wir unterstützen gerne Jugendarbeiten und sozial Einrichtungen“, sagte die stellvertretende Marktleiterin Heidi Kretzschmar.

Der Erlös der sechsstündigen Aktion, den die Konfis in zwei Schichten absolvierten, kommt der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde zu Gute, insbesondere für die Freizeitfahrten.

Auf Bildergalerien von Fahrten aus den Vorjahren am Stand war zu erkennen, wie viel Spaß die Jugendlichen dort immer hatten. Und immerhin freuten sich am Ende der Waffelbackaktion alle über den stolzen Betrag von rund 190 Euro für die Jugendarbeit.