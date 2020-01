Vortrag über die Pflegeversicherung

Avatar_shz von Anja Werner

17. Januar 2020, 14:20 Uhr

niebüll | Am Dienstag, 4. Februar, um 15 Uhr lädt die Begegnungsstätte Niebüll zu einem Vortrag ein. Angelica Lorenzen vom Pflegestützpunkt im Kreis Nordfriesland spricht über das Thema »Leistungen der Pflegeversicherung - was steht mir zu?«. Wer Unterstützung oder Pflege benötigt, steht vor vielen Fragen: Welche Möglichkeiten gibt es? An wen wende ich mich? Wer bezahlt die Hilfen?

Der im Gesundheitsamt des Kreises angesiedelte Pflegestützpunkt ist eine unabhängige und kostenlose Beratungsstelle. In ihrem Vortrag erläutert Angelica Lorenzen auch die unterschiedlichen Pflegegrade und das Begutachtungsverfahren der Pflegekassen. Im Anschluss steht sie für Fragen zur Verfügung. Die Begegnungsstätte, Friedrich-Paulsen-Str. 6, lädt alle Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen ein. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Unter Telefon 04661/ 788 steht Taxi Schilski als kostenloser Fahrdienst zur Verfügung.